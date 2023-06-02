金砖外长会议遭“轰炸”式问普京事 南非今斥责西方

南非/俄罗斯金砖峰会/普京

连续两天金砖集团外长会议会里会外聚焦普京与会会不会被南非执行国际刑事法庭通缉令而逮捕爆炸性问题。南非是国际刑事法院签约成员国，但也与俄罗斯关系良好。南非没有明确回应提问，但今天指控西方国家利用乌克兰战争搅局，怀了南非在内占据世界绝大多数人口希望在南非的金砖峰会讨论脱贫的最大愿望。

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据法新社今天报道称，在以乌克兰战争为阴影标志的金砖集团外长会议上，南非回避了关于俄罗斯总统普京即将来访的安全问题。

组成金砖集团Brics的五个国家有巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，5国的外交官在开普敦举行会议，在定于8月举行的峰会之前进行了第二天的讨论。

南非外交部长纳雷迪-潘多强调宣称："作为今天聚集在这个会议间里的国家，我们共同代表了世界领土、人口和经济的绝大部分。"

南非与金砖集团寻求将自己定位为西方领导的世界秩序的替代者。

南非外长回避了一连串关于南非正式邀请俄罗斯总统普京来南非参加8月峰会，会不会遭到逮捕的问题。但该邀请是在国际刑事法院（ICC）对普京发出逮捕令之前发出的。

作为国际刑事法院的成员，南非理论上应该在俄罗斯总统进入南非领土时将普京逮捕。但这两个国家有着密切的关系。自侵略乌克兰战争开始以来，南非一直拒绝谴责莫斯科，声称它采取中立立场，希望支持对话，这让西方国家特别担心。

南非外长说：“我们不能让世界上一个地区的冲突取代消除全球贫困这一最大的全球挑战的雄心。”俄罗斯对乌克兰的入侵导致世界大部分地区的粮食和能源价格飙升，加剧了贫穷国家的粮食不安全状况。

然而，南非外长士抨击西方国家，称世界 "未能合作"，就是因为富国的 "注意力和资源 "被乌克兰战争冲突 "转移 "了。她说："穷人的困境被遗忘了，大国参与了一场全球冲突。"她批评说："我们必须扭转这一趋势。"

据法新社说，4月，南非总统西里尔-拉马福萨说，国际刑事法院对普京先生的逮捕令给南非带来了 "麻烦"。

据路透社今天称，金砖国家外长周四宣称他们的集团有对抗西方大国的雄心，但他们在南非的会谈因俄罗斯总统参加 8 月峰会是否会被捕的问题而蒙上阴影。

南非外交部长表示，国际刑事法院 (ICC) 发出战争罪逮捕令的对象普京出席计划在约翰内斯堡举行的金砖国家峰会，南非正在考虑各种选择。

在随后的新闻发布会上，部长回避了有关普京问题的一系列问题。

国际刑事法院在 3 月份指控普京犯有战争罪，将儿童从俄罗斯占领的乌克兰领土强行驱逐出境。莫斯科否认这些指控。普京尚未证实他的计划，克里姆林宫只表示俄罗斯将以“适当水平”参与。

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