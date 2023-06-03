印度重大铁路事故死亡人数升至288人，850人受伤

印度，事故

印度周五（6月2日）晚间发生三辆火车相撞重大事故，救灾官员表示，已知造成至少288人死亡，850人受伤，死伤人数仍在攀升，这是印度逾20年来最惨重的铁路事故。

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事故发生在印度东部奥里萨邦距离加尔各答西南约220公里处，法新社记者周六在现场看到，残骸扭曲，现场一片混乱 。救援人员从掀翻的车厢残骸中不断救出众多幸存乘客。 奥里萨邦消防官员告诉法新社，死亡人数已经上升到288人。"未来至少几小时现场的救援行动仍会持续”， 该地区政府的一名高级官员表示，大约有850人已被送往医院。

印度铁道部发言人阿米塔布·夏尔马 (Amitabh Sharma) 说，星期五（6月2日）晚上7时左右，一辆客车“豪拉特快车”（Howrah Superfast Express）10到12节车厢脱轨跑入对向轨道，与另一辆客车“科罗曼德快车”（Coromanel Express）相撞，后者3到4节车厢出轨，之后另一货运列车撞入事故现场。他说，“受害人数目前很难评估"，因为许多乘客可能仍然被困在废墟中。

一名幸存者告诉记者，事故发生时他正在睡觉，醒来后发现自己被压在十几名乘客下面，他之后爬出车厢，脖子和胳膊都受了伤。

当地官员表示，200名救援人员与115辆救护车、50辆公共汽车和45辆移动医疗车在事故现场通宵工作。

印度总理莫迪对事故的发生表达痛心，他在推特上说：向死难者家庭表示慰问，愿伤者早日康复，他并补充说他已与铁道部长谈过，评估情况，提供“所有可能的帮助”。

法新社报道， 印度曾经历过多起重大铁路灾难，近年来由于大规模的投资和技术升级，印度铁路安全性已有了很大改善。

死伤最惨重的铁路事故发生在1981年6月6日，一列火车穿过东部比哈尔邦的一座铁桥时七节车厢脱轨坠河，造成800至1000人罹难。

据信这次是1999年西孟加拉省（West Bengal）导致285人死亡的火车相撞以来最严重铁路事故。

自本世纪初以来，印度已发生13起铁路事故，包括至少三起恐怖袭击导致的事故，每起事故都有超过50人死亡。

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