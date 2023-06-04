专家：无人机已成乌克兰战争中的主角

乌克兰战争/无人机

在乌克兰战争中，无人机已经无处不在。法国军事专家认为， 以前从未有一场冲突汇集了如此多这种正颠覆着军事战术的机器，无人机显然已经成为乌克兰战争中的主角。

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无人机价格远低于导弹，但却正在所有战场上不断制造威胁、恐怖和不确定性。法国国际关系研究所（IFRI）武器专家佩里亚-佩涅（Léo Péria-Peigné）接受本台法广采访指出，无人机的作用有几个不断进级的方式：俄罗斯和乌克兰都发现其军人数量都没有真正多到可以组成一战那样的完整战线，空隙须由无人机覆盖来发现任何敌人的行动，这防御性版本；更具进攻性的是将无人机武装起来，轻装上阵向对面开火，进行持续的骚扰，迫使敌人提高警惕；然后还有更强大的无人机，更大的范围，尤其是可以部署到莫斯科。几个月前，前苏联的喷气式无人机被改装成飞行炸弹，就是要用于这一目的。

从战争一开始，乌克兰人就占了先机：他们广泛使用无人机，大量使用小型改装民用无人机。但俄罗斯军队后来也赶上来了，特别是依靠柳叶刀3自杀式无人机。这种无人机价廉也特别有效。佩里亚-佩涅指出：“柳叶刀尽管目前有效载荷略低，但仍然是世界上最有效的无人机。 ”

法国军事历史学家米歇尔-戈雅则指出，乌克兰军队是世界上无人机化程度最高的军队。俄罗斯人也在参与其中，这也使事情变得更加复杂。这场冲突中一个稍微新的因素是战场的透明度。开展大规模行动非常困难，因为可以很快被看到。天空中的飞行员、直升机和战斗机都很危险。另一方面，天空中有执行许多航空任务的机器进行情报、侦察和打击。

但同时，造成巨大威胁的无人机损失也非常大，每架无人机在被击落前飞行一般不会超过4到6次。

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