香格里拉：世界间谍首脑乘时举行秘密会议

新加坡/香格里拉/情报秘密峰会

新加坡举办的香格里拉亚洲安全与防卫论坛年会同时，来自世界上大约20多个国家的主要情报机构高级官员本周末在安全会议的会外举行了一次秘密会议。

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路透社今天称独家引述五位知情人士消息，来自世界上大约两打主要情报机构的高级官员本周末在新加坡香格里拉对话安全会议的边缘举行了一次秘密会议。他们说，此类会议由新加坡政府组织，多年来一直在安全峰会旁边的一个单独地点秘密举行。

这些会议以前没有被报道过。美国的代表是国家情报总监艾薇儿海恩斯，她是美国情报界的负责人，中国是会议出席国之一，尽管这两个超级大国之间关系紧张，显示共同与会。一位印度消息人士称，印度海外情报收集机构研究与分析部负责人萨曼特戈埃尔也出席了会议。

“这次会议是国际影子议程上的一个重要安排，鉴于所涉及的国家范围广泛，这不是一个聚会式节日，而是一种促进更深入地了解情报安全意图和底线的方式。消息人士称，情报部门之间有一个潜规则，当更正式和公开的外交变得很困难时，他们可以通过情报系统斡旋。这是紧张时期的一个非常重要的手段，而新加坡香格里拉式会议有助于促进这一点。”

路透社说，由于此事的敏感性，讨论这些会议的所有五名消息人士均拒绝透露姓名。

新加坡国防部发言人表示，在参加香格里拉对话的同时，“包括情报机构高级官员在内的与会者也借此机会会见了他们的同行。”

美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰运营所谓的五眼联盟以收集和分享范围广泛的情报，他们的情报官员经常会面。

情报界的大型会议更为罕见，而且几乎从未公开过。

知情人士补充说，尽管关于新加坡的具体讨论、俄罗斯在乌克兰的侵略战争和跨国犯罪在周五的会谈中出现的具体讨论的细节很少，但知情人士补充说。周四晚上，情报部门负责人举行了一次非正式会议。

其中一位消息人士称，没有俄罗斯代表在场。乌克兰国防部副部长 Volodymr V. Havrylov 出席了香格里拉对话会，但表示他没有参加情报会议。另一位消息人士称，会议的基调是协作和合作，而不是对抗。

在主要的安全对话中，来自 49 个国家的 600 多名代表举行了为期三天的全体会议，以及在庞大的香格里拉大酒店举行的闭门双边和多边会议。

澳大利亚总理安东尼·艾博年发表主旨演讲，美国国防部长劳埃德·奥斯汀、中国国防部长李尚福和英国国防部长，日本、加拿大、印度尼西亚和韩国也发了言。

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