印度重大铁路事故：周一恢复列车运行 官方初步认定事故与人为有关

印度，铁路事故

印度东部6月2日发生近几十年来最严重的铁路灾难后，周一（6月5日）事故发生所在的奥迪萨邦巴拉索尔地区火车客运和货运已开始恢复，官方修正了事故导致的死亡人数统计，从最初宣布的288人，下调为275人。 当局表示，初步确定导致事故的原因与道岔转换问题有关。

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奥迪萨邦政府表示，因为一些死者被重复误算，将最初宣布的288人死亡修正为275人死亡。当局周日说，共有1175人受伤，其中382人仍在医院救治。

由于医院人满为患，而许多人伤势严重，因此人们仍然担心死亡人数可能仍会有上升。

印度总理纳莫迪周六承诺，这次事故的 "任何责任人 "都不会被放过，他前往了事故现场并去医院探望了受伤人员。

印度铁道部部长阿什维尼-瓦伊什纳夫周日表示，"事故原因和责任人 "已经基本确定，电子道岔装置的变化是导致事故发生的原因。

目前调查的初步结果尚未公布，但《印度时报》周日援引一份初步调查报告说，信号方面的 "人为错误 "可能导致了这次碰撞。

据该报称，连接加尔各答和马德拉斯的科罗曼德快车已获得在主轨道上运行的绿灯，但却被转移到一条已经有货物列车在运行的轨道上。时速约为130公里/小时的客运列车之后与货运列车相撞，三辆车厢出轨倒向相邻轨道上，撞上了一辆另一辆运行的特快列车尾部。

这是自1999年8月2日两辆客运列车在西孟加拉邦迎面相撞，造成285人死亡以来，印度最致命的一起铁路事故。

有关此次交通事故的原因的不同分析，点击视频收看法国France24电视台驻新德里特约记者的报道。

Un policier devant les trains qui ont déraillé, en Inde. AP - Rafiq Maqbool

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