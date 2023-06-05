日本提出将在半导体和航空航天等“日本擅长的领域，推进与东盟企业的合作

经济

日本 – 共同社报道，日本与东盟的政府和企业相关人士5日起在东京都内开会，探讨今后的经济合作方式。会议将持续至9日。探讨旨在推进去碳化的框架以及扩大人才交流等的合作措施。双方经济界将携手推进“共创愿景”制定工作，在预定8月召开的日本与东盟经济部长会议上汇报最终版。

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日本经济产业省和日本商工会议所等当天公布了新经济合作构想“日本东盟经济共创愿景”的中期汇总文件。文件指出东盟已成为“名副其实的全球经济发展中心”，写明需要活用双方的长处，作为共同发展的伙伴，建立新的关系。还力争推进去碳化项目、以及扩充在生物科技领域等的共同研究。此外，写入有必要吸引东盟的数字人才，促进日本创建新产业。

共同社说，出席会议的经产相西村康稔强调，将在半导体和航空航天等“日本擅长的领域，推进与东盟企业的协作”。今年是第3次开会，也是首次面对面召开。会上还将讨论面向创建新兴企业的合作举措。

2023年是日本与东盟启动交流50周年。日本希望以半个世纪建立起来的信赖关系为原动力，“通过共创公平互惠的经济，实现安全富足的自由社会”。

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