中国驻洪都拉斯使馆周一开馆 洪总统翌日启程正式访问北京

中国，洪都拉斯，台湾

中美洲国家洪都拉斯在三月与台湾断交、与北京建交后，中国驻洪都拉斯使馆使馆周一（6月5日）举行开馆仪式，洪都拉斯总统卡斯特罗周二将启程前往北京进行正式访问。

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由于北京尚未确定其驻洪都拉斯使馆的选址，周一的开馆 仪式是在洪都拉斯首都特古西加尔巴的一家酒店举行的。法新社报道说，洪都拉斯方面也还没有确定其在北京设立大使馆的选址。

中国驻洪都拉斯使馆目前由临时代办于波领导，他和洪都拉斯外交部长雷纳出席当天的仪式。于波在致辞中说，中国驻洪都拉斯大使馆“将尽一切可能履行好作为开启两国关系的窗口和平台的职责"。

洪都拉斯上周已任命曾在伦敦居住多年的世界顶尖药理学家蒙卡达出任其驻北京大使，而中国方面也已接受了这一人选任命。

洪都拉斯外长周一向媒体宣布，卡斯特罗总统将于明天出发"，对中国进行首次正式访问，在6月9日-13日访问期间，她将会晤中国国家主席习近平，双方"将签署一系列备忘录、文件和框架协议”。 雷纳说，即使两国目前尚未签署自由贸易协定，北京已经授权洪都拉斯的一些农业食品，如甜瓜、大虾和香蕉等出口到中国。

洪都拉斯今年3月26日宣布中断与台湾的官方关系，转向与中国建交。洪都拉斯是自2007年以来第五个与台湾断交转向北京的中美洲国家。目前台湾在中美洲只有危地马拉和伯利兹两个外交邦交国。

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