乌克兰卡霍夫卡大坝遭炸毁的后果

乌克兰/俄罗斯

周二（6月6号），乌克兰南部的卡霍夫卡大坝遭到袭击，莫斯科和基辅互相指控对方应负责，泄洪泛滥导致俄罗斯占领的周边地区的居民被疏散，也引发了国际社会的强烈抗议。

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据France24电视台介绍，这个大坝高30米，长3公里，位于第聂伯河上。大坝上有一个巨大的人工水库，最大时能容纳1800万立方米的水。而现在这个大坝已经被毁或部分被毁，即使图像显示它被毁得非常严重，水库的水将逐渐溢出河面，淹没赫尔松的大部分地区。有传言说有几十个村庄受到水位上升的威胁。

另一个担忧问题与扎波罗热核电站有关，该核电站位于大坝上游十几公里的地方。水库中的水被用来冷却核电站反应堆。反应堆冷却对发电站至关重要，因为它可以防止反应堆熔化。因此，这显然是非常令人担忧的。如果水泄完了，是否有足够的液体来冷却反应堆？目前，控制该电厂的俄罗斯当局正试图让人放心。他们解释说没有短期风险，情况受到控制，冷却所需的水库存暂时是满的。国际原子能机构（IAEA）保证，"没有直接的核危险"，并强调其在扎波罗热核电站的专家正在监测这一情况。

目前俄乌双方互相指责，情况很不明确，谁对攻击或爆炸负责，或者无论如何对卡霍夫卡大坝的部分或全部爆炸负责？谁在军事上更获益？

France24报道称，非常难说。因为如果赫尔松地区被淹没，这可能会减缓任何乌克兰人的推进速度。乌克兰人控制着第聂伯河北部地区，而俄罗斯人则控制着南部地区。所以洪水将阻止乌克兰军队的推进。但与此同时，如果水淹没了这个地区，也会淹没俄罗斯控制的部分。这也可能给俄罗斯军队带来重大问题。俄罗斯人的另一个主要关切是，水库储水被用来供应克里米亚的大部分水资源，克里米亚自2014年以来一直被俄罗斯人占领。因此，也会有相反的效果。会有水在河流的乌克兰一侧流向下游，也会有水流向被俄罗斯人占领的部分，流向克里米亚，这可能对人口和能源资源产生所有后果。因此，目前很难看到谁会受益。无论如何，可以肯定的是，双方都会有很大的损失。

水坝被炸这一事件发生在可能是俄罗斯和乌克兰之间冲突的关键时刻，反攻的消息已经传了几个星期了。目前局势如何？

France24报道称，在社交网络上乌克兰国防部长播放的宣传视频中，可以看到几个乌克兰士兵把他们的手指放在嘴前，视频约30秒长。并伴随着计划喜欢沉默，反攻开始时不会宣布的口号。不能指望基辅大声宣布它已经开始反攻。实际上，反攻是一个渐进的过程，可能几周前就已经开始了，乌军对俄罗斯战略军事基础设施进行了这些相当持续的轰炸，包括道路，燃料库，仓库和铁路等。之后，地面上的战斗也加剧了。这就是最近几天在几条战线上发生的事情，特别是在巴赫穆特地区，据说乌克兰军队正试图从巴赫穆特北部和南部进军，目的是钳制俄罗斯军队并包围他们。连瓦格纳的部队都承认失去了位于这里的贝尔赫夫卡特镇的一部分。因此，乌克兰人暂时没有提到这样的反攻，但却在几条战线上加强和攻势。无论如何，看起来至少是反攻的开始。

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