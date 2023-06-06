伊朗驻沙特大使馆在关闭七年后正式重新开放

伊朗/沙特/外交

伊朗驻沙特阿拉伯大使馆6月6日举行了重新开馆仪式，伊朗副外长比格德利、沙特副外交大臣优素福等两国官员出席了仪式。

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伊朗副外长比格德利在复馆仪式上说：“我们认为今天是伊朗和沙特关系中一个重要的日子，两国的合作进入了新时期。”

伊朗驻沙特大使馆位于沙特首都利雅得的使馆区，之前因两国断交一直处于关闭状态，近期已经整修一新。

伊朗驻沙特大使馆重新开馆仪式的日子是在前一天才告知外界的。6月5日，一名沙特外交消息人士透露：“伊朗大使馆将于当地时间6日下午6时重新开放，新任命的伊朗驻沙特大使也将出席。”伊朗外交部发言人卡纳尼5日证实了这一消息，他表示，伊朗驻利雅得大使馆、驻吉达领事馆及其驻伊斯兰合作组织（OIC）代表处“将于周二和周三正式重新开放”。不过，目前，沙特当局尚未确认重新开放沙特驻德黑兰大使馆的时间，也没有确认派驻伊朗的大使人选。

另外，伊朗海军司令日前宣布将与沙特、阿联酋等海湾国家以及巴基斯坦、印度组建新的海军联盟，以维护地区稳定，但美国表示这违背情理。中国外交部发言人汪文斌5日则表示，中方支持地区国家通过对话协商化解分歧、实现睦邻友好，支持地区国家加强团结自强，将前途命运牢牢掌握在自己手中。作为地区国家的好朋友，中方将继续为促进地区和平稳定发挥积极和建设性作用。

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