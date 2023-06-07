中国对乌克兰水电大坝被炸表示"深切关注"

中国周三对乌克兰一座大坝被部分摧毁表示了"深切关注"。该大坝被炸在第聂伯河沿岸引发洪水，引起对人道灾难的担忧。联合国秘书长古特雷斯指出，这是"俄罗斯入侵乌克兰的另一个破坏性后果"。

乌克兰卡霍夫卡水电站被炸后，赫尔松市的街道被淹没。2023年6月7日

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据法新社报道，中国外交部发言人汪文斌今天6月7日在例行新闻发布会上表示，中国对乌克兰卡霍夫卡水电站大坝的损坏和由此造成的人员、经济及生态影响深表关切，并呼吁冲突各方尊重国际人道法则，尽最大努力保护平民和民用设施。"

莫斯科和基辅互相指责对方实施的这次攻击，导致许多地方被淹没，成千上万人被疏散，引发国际社会的强烈抗议。

据乌克兰当局称，卡霍夫卡大坝昨天6月6日被炸，导致第聂伯河水泛滥，现阶段已有24个村庄被淹，超过1万7000人被疏散。

乌克兰总理什米加尔（Denys Chmygal）今天连线出席在巴黎举行的经合发组织（OECD）部长会议时指出，这是几十年来最严重的环境灾难，他并说"几十个城镇和村庄将不得不努力解决饮用水和灌溉用水问题，而灌溉的停止将导致干旱和歉收"，"威胁到全球的粮食安全"。

在联合国秘书长古特雷斯看来，这是2022年2月底"俄罗斯入侵乌克兰的另一个破坏性后果"。他说："对平民和基本民用基础设施的攻击必须停止"。

在周二的安理会紧急会议上，联合国人道事务负责人格里菲斯描述了一场灾难，指出，其"规模只有在未来几天才能充分评估"，其后果将对前线的双方产生"严重和深远的影响"。

法新社指出，中国声称在冲突中保持中立，呼吁尊重包括乌克兰在内的各国主权，但从未公开谴责俄罗斯总统弗普京对乌克兰发起来的军事侵略行动。

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