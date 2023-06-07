乌克兰总理指控俄军炸坝造成"数十年来最严重的环境灾难之一"

乌克兰第聂伯河大坝被炸的次日，乌克兰总理周三谴责俄罗斯造成数十年来最严重的环境灾难。美国政府称有信息指向俄罗斯对这次袭击负责。

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今天周三6月7日在巴黎举行的经合发组织（OECD）部长级会议上，乌克兰总理什米加尔从乌克兰视频发言指出，俄罗斯造成了"近几十年来最严重的环境灾难之一"。他说："这种恐怖行为造成的最大伤害和对未来的威胁是它对乌克兰南部的生态破坏"。

乌克兰和俄罗斯占领当局（各自控制着该地区第聂伯河的一岸），互相指责对方炸了水坝。同时灾区疏散工作仍在继续，在这个有4万多人口的地区，已有17000人不得不离开家园。24个村庄被水淹没，1300多所房屋被毁，水位继续以每30分钟6厘米的速度上升，如在赫尔松。

乌克兰总理说，卡霍夫卡大坝被破坏意味着"至少有150吨机油泄漏到河里，还有可能再渗入300吨"，这代表着"对动植物的威胁"。

乌克兰总理将炸毁卡霍夫卡水坝的行为描述为"恐怖主义行为"、"反人类罪"和"生态灭绝"。他指出，"几十个城镇和村庄将不得不努力解决饮用水和灌溉用水问题，而灌溉的停止将导致干旱和歉收"，"威胁到全球的粮食安全"。

乌克兰是世界领先的谷物供应商之一。在俄罗斯入侵其部分领土后，达成的一项国际协议允许乌克兰农作物安全出口。

联合国秘书长古特雷斯指出，这是2022年2月底"俄罗斯入侵乌克兰的另一个破坏性后果"。他说："对平民和基本民用基础设施的攻击必须停止"。

据美国全国广播公司NBC新闻网周二报道，美国正在围绕乌克兰南部卡霍夫卡水电站爆炸的情况展开调查。"据两名美国官员和一名西方官员称，美国政府掌握的情报似乎指向俄罗斯是乌克兰大坝袭击事件的罪魁祸首"。

乌克兰总统泽连斯基昨天在电报群Telegram发布的视频信息中说，大坝的破坏，"从世界的每一个角度来看--对非洲、欧洲、美国、中国、澳大利亚、印度--都是人类造成的邪恶灾难"。他补充说，"我们必须阻止俄罗斯的邪恶"。他最后说："世界上所有其他的恐怖分子必须看到，恐怖会受到世界的惩罚"。

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