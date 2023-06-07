塔吉克斯坦没有计划加入俄罗斯领导的经济联盟

塔吉克斯坦/俄罗斯

俄罗斯的盟友塔吉克斯坦周三表示，它不考虑加入由莫斯科领导的经济联盟，莫斯科正在寻求加强在中亚的影响力，特别是在它入侵乌克兰之后。

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塔吉克斯坦外交部发言人萨马迪（Chokhin Samadi）6月7日周三告诉法新社：“塔吉克斯坦加入欧亚经济联盟（EEU）的问题不在议程上”。

这一声明是在俄罗斯外长拉夫罗夫对塔吉克斯坦进行为期两天的访问之后作出的。

俄罗斯外长拉夫罗夫本周一在塔吉克斯坦首都杜尚别向来自俄罗斯第201军事基地的士兵发表讲话时说，"希望塔吉克斯坦很快就能看到加入“欧亚经济联盟”（EEU）的好处"。该基地是俄罗斯最大的驻外基地。

莫斯科领导的“欧亚经济联盟”目前汇集了俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。

塔吉克斯坦政府发言人补充说，在拉夫罗夫先生与塔吉克斯坦总统拉赫蒙（Emomali Rakhmon）的会晤中，以及在两国外长的会谈中，都没有提到塔吉克斯坦与欧亚经济联盟的合作问题。他补充说，双方讨论了加强在各领域的合作。

塔吉克斯坦已经是俄罗斯所属的其他的政治、经济和军事组织的成员，如独立国家联合体、上海合作组织和集体安全条约组织。

中亚内陆国家塔吉克斯坦东与中国有414公里的边境。这个多山的前苏联中亚共和国正在拉近与中国的距离，中国也正在增加其在中亚的存在。

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