FT：德国等拖延导致欧盟考虑强制禁用华为5G

欧盟/华为5G

欧盟正在考虑强制禁止成员国在5G网络中使用被认为存在安全风险的公司，包括中国电信集团华为。在德国等成员国的拖延下，欧盟此举是为避免重蹈依赖俄罗斯能源的覆辙。

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《金融时报》周三报道说，据了解讨论情况的官员称，欧盟考虑强制禁止成员国使用华为等存在风险公司的5G设备。此举是因为布鲁塞尔对一些欧盟国家政府在这一问题上拖拖拉拉的担忧的增长。

欧盟工业和市场专员布勒东（Thierry Breton）上周五在一次会议上告诉欧盟各国电信部长，尽管布鲁塞尔提出排除高风险供应商投资的建议，但只有三分之一的欧盟国家禁止华为进入其5G通信的关键部分"。他说，这太少了。而且它影响了欧盟的集体安全"。

在2020年，欧盟提出的排除高风险供应商技术投资的建议曾得到成员国的一致同意，建议的范围包括从“认证要求”到“供应商的多样化”。

尽管欧盟的指导意见没有“禁止”，但直接了解此事的人说，如果包括德国在内的成员国继续拖延，欧盟可能会对被认为存在安全风险的公司，如华为，考虑实行“强制性”禁令。

据《金融时报》说，德国政府官员对德国电信和华为之间的关系表示担忧。今年早些时候，柏林表示，正在审查在其5G基础设施中使用中国组件的情况，以及是否需要修改法律。

了解布鲁塞尔讨论情况的官员警告说，如果整个欧盟未能禁止华为，那么欧盟对中国"长期依赖的代价"，就像在乌克兰战争之前，欧洲依赖俄罗斯能源供应一样"。

这个最新警告的背景是，欧盟越来越关注其对中国的技术依赖，及中国的贸易行为和北京的人权记录。

在上周的欧盟成员国电信部长会议上，布勒东警告对中国供应商过于暴露的风险"。他说："我给成员国的主要信息是提醒他们迫切需要采取行动，以避免造成难以逆转的重大漏洞。

FT说，鉴于任何新法律都需时间来获得欧洲议会和成员国的支持，在现任欧盟委员会的五年任期于2024年结束之前，不太可能出台强制禁令的新规则。

华为反对将网络安全评估政治化，并强调"在不坚持技术标准的情况下评估网络安全风险，或在没有适当技术评估的情况下将特定供应商排除在系统之外，违反了公平和非歧视的原则，也违反了欧盟及其成员国的法律法规"。该公司还说，"从来没有法院认定华为从事了恶意的知识产权盗窃，也没有法院要求华为为侵犯他人的知识产权而支付赔偿金。"

但是，华盛顿特别指责华为是一家犯罪企业，从美国公司偷窃，违反对朝鲜的制裁规定，并向美国联邦调查局做虚假陈述。华盛顿敦促美国的盟友禁止华为公司进入其关键的通信基础设施。

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