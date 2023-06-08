乌克兰大坝被毁：600平方公里被淹 泽连斯基访赫尔松灾区

乌克兰/俄罗斯

据乌克兰称，卡霍夫卡大坝的破坏淹没了赫尔松地区600多平方公里，总统泽连斯基今天周四访问了该地区，俄罗斯占领方宣布有五名平民在其控制区溺水身亡。

乌克兰总统泽连斯基于2023年6月8日周四在乌克兰赫尔松访问了洪灾地区(乌克兰总统新闻办公室通过美联社发布)

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第聂伯河上的卡霍夫卡大坝周二被摧毁，导致对一场人道和生态灾难的担忧。莫斯科和基辅互相指责是对方所为。

乌克兰总统泽连斯基今天周四前往赫尔松，这个城市在大坝被毁后，在过去两天里遭受了严重的洪水袭击。

据法新社现场报道，泽连斯基来到了一个平民疏散点，并与一些负责官员进行了交谈。在他身边漂浮着一些小型充气船。

乌克兰总统在社交网络上发布信息说"我们的任务是保护生命，尽可能地帮助人们。我感谢救援人员和志愿者"。

他还说，他在赫尔松地区举行了一次"协调会议"，讨论“灾害发生后，该地区的运作情况（以及）从可能发生洪水的地区疏散人口”。

他还承诺对"受灾害影响的居民"进行"补偿"，并制定"补偿损失或重新安置该地区企业的方案"。

据赫尔松州长普罗库丁（Oleksandre Prokoudine）说，赫尔松地区"有600平方公里被淹，32%在乌克兰人控制的第聂伯河右岸"，"68%在左岸"俄占区。

根据乌克兰国家应急服务机构的数据，已有1995人被疏散，其中包括103名儿童。还有许多人是自己逃出来的。

5名放牛人死

紧急服务部门解释说，在第聂伯河乌克兰控制的一侧，"20个地区和2629所房屋"被淹没。洪水淹没了地区首府赫尔松的一部分。

在俄罗斯占领的一侧，据占领当局周四称，有4500人"已经被疏散"，据俄官媒援引俄罗斯驻扎的新卡霍夫卡镇镇长弗拉基米尔-列昂季耶夫的话说，"有五个放牛人被淹死了"。

这是自卡霍夫卡大坝被毁以来当局记录的第一个死亡人数。

周四，在乌克兰救援部门带领下，赫尔松市的疏散工作继续进行。

水蔓三楼

65岁的塔蒂亚娜-奥梅尔琴科（Tetiana Omeltchenk）告诉法新社，她已经等待救援人员两天了，最后从她的公寓里穿过一扇破碎的窗户逃到了当地服务部门的充气艇上。

她说：“在我的楼里，水已经到了三楼，那里还有人”。

据当地气象机构的一名雇员劳拉-穆西耶纳（Laura Moussiïane）说，水位比正常情况下高出5.33米。但它"已经开始下降了一点。如果这种趋势继续下去，对居民来说将是一个好消息"，他告诉法新社。

断乌军反攻之路

周二，乌克兰总统泽连斯基指责俄罗斯在大坝上布雷并炸毁了大坝，有效地阻断了俄罗斯军队在乌克兰南部这一地区的反攻之路。

俄罗斯总统普京周三说，这是一种"野蛮的行为"，应归咎于基辅。周四，俄罗斯在国际法院指控乌克兰用大炮"大规模"攻击这个大坝。

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