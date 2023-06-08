加拿大森林火灾不止 殃及纽约空气污染爆表

北美，火灾，污染

纽约自由女神像和曼哈顿的摩天大楼笼罩在橙棕色的雾霭，自6月7日以来，受魁北克森林大火的影响，850万居民的纽约空气污染严重，当局已要求学校停止所有户外活动，民航甚至也因能见度低而减少或取消航班飞行。

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自本周开始，纽约市和州当局一直在发布警告并向居民分发口罩。根据纽约州州长Kathy Hochul表示，空气质量指数在周三从 "有害 "上升到 "非常有害"，所有户外学校和课外活动都已暂停或限制在 "严格必要的范围内"。

根据监测世界各地污染水平的IQAir.com网站，纽约的指数达到 "158"，PM2.5微粒子的浓度比世界卫生组织的标准高出14倍。预计周四情况仍将令人担忧，周五会有所改善。

空气污染导致能见度低，以至于美国民航局（FAA）缩减甚至停飞若干航班。

除纽约外，受到影响的地区还有美国东北部的大部分地区，北至芝加哥，南到亚特兰大。

加拿大已疏散2万多人

在加拿大，目前全国已有超过2万人被撤离，其中一半以上在魁北克省，政府正准备再撤离4000人。

在阿尔伯塔省（西部）和新斯科舍省（东部）之后，现在是魁北克省面临这一 "前所未有 "的火灾：根据保护森林协会（Sopfeu）表示，该省目前有近140场火灾，其中近百场被认为失去控制。而在下周一晚之前，预计不会有明显的降雨出现。

加拿大正在经历前所未有的火灾：目前全国已记录了约2300起森林火灾，约380万公顷森林被烧毁，总数远远超过最近几十年的平均水平。

报道指，加拿大由于其地理位置，升温速度高于地球上其他地方，该国近年来不断出现极端天气事件，强度和频率都因气候变化而增加。

01:31 Haze and smoke from wildfires in Canada hang over the Manhattan skyline, in New York City, 7 June 2023. REUTERS/Andrew Kelly © Andrew Kelly/Reuters

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