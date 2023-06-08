日本抗议中国舰船进入日本水域

日本/中国

日本今天对中国船舰进入其水域提出了抗议。据路透社和共同社报道，今天有两艘中国海警船和一艘中国海军测量舰进入日本海域，其中测量舰被指可能为潜艇航行勘探海底地形。

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据路透社消息，日本内阁官房长官松野博一（Hirokazu Matsuno）说，在中国海军船只6月8日周四进入日本屋久岛（Yakushima）附近水域后，日本已向中国表达了"强烈关切"并提出了抗议。

日本政府最高发言人松野博一还说，有两艘中国海岸警卫队的船只也进入了尖阁诸岛（中国称之为钓鱼岛）附近的日本领海，并试图接近一艘日本渔船。

据共同社引述日本防卫省8日发布消息称，1艘中国海军测量舰当天上午驶入了鹿儿岛县屋久岛西南的日本领海。日方已通过外交渠道向中方表达强烈关切并提出抗议。附近海域自2021年11月起不断有中国测量舰驶入日本领海，已是第8次。上一次是今年2月。日本防卫省也曾公布消息。

据日本防卫省称，该测量舰于8日上午7点半左右，在屋久岛东南沿着领海外侧的毗连区朝偏西方向航行。之后于上午10点左右在屋久岛西南驶入日本领海。

约3小时后的下午1点左右，这艘中国测量舰在口永良部岛以西驶出日本领海，前往东海。日本海上自卫队的护卫舰和巡逻机等对其进行了监视。

共同社介绍：测量舰被认为通常具备为潜艇航行勘探海底地形的功能。

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