泽连斯基指俄军向乌克兰救援者射击 吁国际速救俄占区灾民

乌克兰大坝/俄罗斯

泽连斯基说：“我们的救援者一旦试图营救他们，就会遭到射击”。他呼吁红十字等国际机构速来救援，并指控俄军炸坝试图拖延乌克兰反攻。

图为新卡霍夫卡大坝被毁后的赫尔松市洪水区2023年6月8日

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据Politico政客新闻网6月7日说，乌克兰总统泽连斯基 在接受独家采访时指控俄军向在俄占区救人的乌克兰救援队射击。他说：“人和动物都死了”。“从被淹没的建筑的屋顶上可以看到被淹没的人在漂浮”。

“但是，从赫尔松被占领土救人是非常困难的”。“当我们的部队试图救人出来时，占领者从远处向他们射击”。他补充说，“尽管有炮击，乌克兰军队和特勤部门正在尽可能地救援那里的人们”。

泽连斯基6月7日夜间在推特视频中谴责俄罗斯占领者只是把人们遗弃在被淹没的社区屋顶上，没有救援，没有饮用水。他指控俄罗斯是一个“造成灾难后，还将灾难损失最大化”的“恐怖国家”。

泽连斯基呼吁国际红十字会和联合国的国际组织立即加入救援行动，帮助赫尔松地区被占领土上的人民。

前一天，泽连斯基在德媒Welt TV和Bild播出的一次采访中，对国际人道援助的缺位表示遗憾。他抱怨"联合国、红十字会的代表都缺席"。而"这些组织的使命就应该是在那里拯救人们的生命"。

法国总统马克龙于周三晚间在与泽连斯基先生进行电话交谈后宣布，他将在"未来几小时内"向乌克兰提供"援助，以满足其迫切需求"。

拖延乌军反攻

Politico说，俄罗斯最初否认卡霍夫卡大坝发生爆炸，然后指控基辅是这场灾难的幕后黑手。该大坝横跨第聂伯河，可容纳多达18立方公里的水，是俄罗斯在2014年非法吞并的克里米亚半岛的重要水源。

乌克兰指控克里姆林宫是破坏大坝的幕后黑手，称“这是（俄方）阻止基辅预期反攻的绝望尝试的一部分”。

泽连斯基告诉POLITICO的母公司Axel Springer："他们非常明白，他们将输掉这场战斗"。“他们正在拖延我们解放自己领土”。

泽连斯基指出，自2022年2月全面入侵一开始，这座大坝就一直在俄军的控制之下。他说，克里姆林宫应该受到指责。

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