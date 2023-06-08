芬兰驱逐9名涉嫌间谍活动的俄罗斯外交官

芬兰/俄罗斯间谍

俄罗斯侵略乌克兰战争开始以来，欧洲安全部门加强了打击涉嫌从事间谍工作的俄罗斯人。

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法新社说，周二，在芬兰政府与总统和外交安全政策部长举行会议后宣布"准备驱逐俄罗斯在赫尔辛基大使馆的9名情报人员"。

据Politico介绍，自去年2月莫斯科对乌克兰发动全面入侵以来，欧洲安全部门对俄罗斯间谍进行了打击。

不愿透露姓名的西方情报官员称，约有400名在外交掩护下活动的俄罗斯情报人员已被驱逐出境。这个数目约占在欧洲活动的俄罗斯间谍的一半。

波兰6月3月表示，它已经击破整个俄罗斯的间谍网络，逮捕了几名外国国民。

芬兰政府在一份声明中说，芬兰将驱逐俄罗斯大使馆9名情报人员，因为他们的行为违反了《维也纳外交关系公约》"。

据芬兰外交部的司长利瓦拉（Marja Liivala）告诉法新社："这些决定是基于芬兰安全情报局（SUPO）的评估。该部门在推特上说，这次驱逐行动是"俄罗斯在芬兰情报部门的一个重大挫败"。

俄罗斯入侵乌克兰后，芬兰与俄罗斯之间的关系恶化，促使芬兰打破几十年来奉行的军事不结盟宗旨，于2022年5月申请加入北约，并在今年4月正式成为北约成员。

上个月（5月），芬兰外长哈维斯托（Pekka Haavisto）发布报告说，俄罗斯在4月底冻结了芬兰驻莫斯科大使馆和驻圣彼得堡领事馆的银行账户。

同时，芬兰国有能源公司富腾（Fortum）宣布，莫斯科已控制了其在俄罗斯的子公司。普京总统签署了一项总统令，批准这项收购。

赫尔辛基担心莫斯科利用移民越境流动对其施压，于今年2月开始在芬俄边境修建200公里长的围墙试点项目，新的三米高的金属围栏将取代现有的轻型木质围栏，而轻型木质围栏是为了防止牲畜误入邻国。

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