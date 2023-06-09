俄罗斯指乌克兰南部发生"激战" 基辅对反攻保持沉默

乌克兰/俄罗斯

来自俄罗斯的消息指乌克兰南部出现激烈战斗，观察家们认为，这是基辅反攻的最初迹象，但基辅对其大反攻守口如瓶。

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据法新社报道，一名乌克兰俄占区的官员称，今天周五在乌克兰南部扎波罗热地区发生了"激烈战斗"，观察家们认为，这是基辅预期反攻的最初迹象，但基辅对其反攻一直保持沉默。

乌克兰南部俄占区官员罗戈夫（Vladimir Rogov ）在电报群说："目前，在奥雷霍沃（Orekhovo 俄文名Orikhiv）和托克马克之间的前线，恢复了激烈的战斗"。

另据在电报群有百万粉丝的俄罗斯公共电视台记者斯拉德科夫（Alexander Sladkov）称，乌克兰的"大炮"正在工作，基辅的部队处于“攻势”。

俄罗斯防长绍伊古昨天说，周三晚上，他的手下在扎波罗热地区击退了乌克兰的进攻。但他没有给出确切地点。

另据一名俄罗斯高官罗戈津（Dmitri Rogozine）说，乌克兰在该地区集结了"600辆坦克"，俄军"击退了第一次进攻"。

瓦格纳雇佣军团老板普里戈津昨天周四说，他从基辅证实的最新"进攻行动"看到了几个月来乌军一直宣布的反攻已经开始。

但乌克兰总参谋部对其真正意图保持沉默，似乎要保持战略模糊，以便让俄罗斯军队猝不及防。俄罗斯防线已为基辅部队在现代西方装备支持下的重大攻击，准备了几个月。

最近几周，乌克兰似乎在沿前线从南到东，试探俄罗斯的阵地，据专家称，这是在发动决定性攻击以夺回被俄罗斯占领的所有领土，包括2014年吞并的克里米亚之前，保持不确定性的一种手段。

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