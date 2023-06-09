北约前秘书长：北约一些成员国可能向乌克兰派兵

乌克兰/北约/俄罗斯

北约前秘书长安德斯-拉斯穆森(Anders Rasmussen)称，北约中的某些国家可能很快会派兵去乌克兰作战。定于7月举行的维尔纽斯北约峰会或成为一次决定性的会议。

2023年6月8日，在卢甘斯克地区行动的乌克兰士兵。

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据法媒“ladepeche”网站今天6月9日说，自从一年多前俄罗斯军队入侵以来，法国作为北约（NATO）成员国，一直拒绝越过派兵这条红线，禁止通过向乌克兰派兵直接干预武装冲突，因为担心会引起普遍的全球冲突。

但是，据北约前秘书长，丹麦前首相安德斯-拉斯穆森说，北约某些成员国可能很快就会单独行动，执意将其武装部队派往乌克兰前线。

拉斯穆森现在是乌克兰总统泽连斯基的顾问。他称，如果在定于7月11日和12日在立陶宛举行的维尔纽斯峰会上，北约没有就具体支援达成一致，几个国家可能很快会向乌克兰派兵。

他在接受《卫报》采访时说，目前几个北约国家正等待乌克兰加入北约，并希望尽快得到切实的安全保障。

安德斯-拉斯穆森说："如果北约不能就乌克兰的明确道路达成一致，一些国家显然有可能单独行动。我们知道，波兰非常致力于向乌克兰提供具体援助，所以我不排除它与波罗的海国家一起更直接地参与进来的可能性，比如派部队到战场上。"

志愿军联盟

前北约秘书长拉斯穆森分析道，上述国家可能决定在夏季结束前组建一个"志愿军联盟"。"波兰人认为，西欧之前没有听从他们对俄罗斯威胁的警告"。

现任北约秘书长斯托尔滕贝格在接受Brussel Sprouts播客采访时表示，他对维尔纽斯峰会抱有很高期望，认为这次活动可以向俄罗斯发出一个"强烈的信号"。不过，他指出，北约目前只能向成员国提供安全保障，而乌克兰的情况并非如此。

东欧国家则没有耐心，这些国家希望加快乌克兰士兵的训练和弹药的生产，以及增加提供足够的武器装备。至于乌克兰加入北约的问题，可能要等到2024年的华盛顿北约峰会了。北约现任秘书长斯托尔滕贝格拒绝接受任何正在战争中的国家成为北约成员。

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