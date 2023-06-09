台湾外长下周访捷克 将在布拉格国际安全峰会发言

台湾/捷克

台湾外长吴钊燮下周将在布拉格国际安全政策会议上发言。欧洲价值观智库发言人确认了这个消息。

在台湾外交部发布的这张照片中，2023年3月25日，捷克代表团抵达台北松山机场后，台湾外长吴钊燮在捷克众议长阿达莫娃（Marketa Pekarova Adamova左）的倾听下发言。

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捷克外交部长扬·利帕夫斯基今天周五证实了台湾外交部长吴钊燮下周将访问布拉格的消息。他补充说，捷克官员不太可能偏离针对中国声称拥有的台湾的官方政策。

据路透社周四报道，吴钊燮将对欧洲进行此前未宣布的访问，预计将与捷克总统一起出席一个活动，以实现外交上的突破。

据法新社报道，台湾外长吴钊燮将于6月14日在布拉格举行的安全会议上发言。会议的组织者周五确认说，吴先生将与捷克总统彼得·帕维尔（Petr Pavel）一起在这个峰会上发言，并称这是一个"安全政策国际会议"。

欧洲价值观智库发言人奥尔加·詹祖罗娃（Olga Janzurova）告诉法新社："我可以确认，台湾外长将在下周的欧洲价值观2023峰会上发表讲话。

法新社说，台湾外交部长这次访问捷克是中国的一根刺，中国正在试图让台北在国际舞台上被孤立。

中国外交发言人王文彬周五表示，“台湾是中国领土不可分割的一部分。没有台湾的外交部长，只有中国当地外交部门的负责人"。他补充说，一个中国原则是"中国与世界上其他国家发展友好关系的前提和政治基础"。

法新社说，捷克共和国和欧盟一样，正式奉行这个一中政策，但其官员与台湾保持密切联系。

捷克议会两院的议长最近访问了台湾，而台湾在欧盟成员国捷克的投资远远大于中国。

台湾总统蔡英文是世界上第一批在捷克总统彼得·帕维尔今年1月当选后向他表示祝贺的政治家之一。

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