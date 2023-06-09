因机密文件案被起诉 特朗普成美国总统史上遭两次刑事指控第一人

美国，特朗普

美国前总统特朗普周四（6月8日）晚间宣布，他已被美国联邦司法起诉，涉及他在任期结束时非法带往佛罗里达州私人住所的白宫文件，其中包括一些机密文件。特朗普由此也创下美国总统史的新纪录，成为第一个面临两次刑事指控的前总统。

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受到新起诉之际，正值特朗普梦想重新赢得2024年大选。他周四在社交网上宣布自己受到起诉的消息，说"腐败的拜登政府已经通知我的律师，我已经被起诉，大概是与假的箱子案有关"，他指的是在他卸任离开白宫时所带走的几箱文件。

他还说，自己现在是美国历史上第一位被联邦司法起诉的前总统，还面临着妨碍司法和作伪证的指控。

美国司法部没有立即对该消息予以确认。法国电视France24根据CNN报道说，白宫表示是通过媒体得知起诉消息的，白宫一名发言人拒绝对此发表评论，仅强调司法部门将 "独立进行刑事调查"。

去年夏天美国联邦调查局已经搜查了特朗普在佛罗里达州住海湖庄园的住所，发现了大量的白宫文件，其中包括一些机密文件。特朗普说他已被传唤将于下周二在迈阿密联邦法院出庭，而出庭翌日就是特朗普77岁生日。特朗普的律师吉姆-托蒂告诉CNN说，特朗普将出席法庭传唤，他面临七项指控，包括故意保留国防信息、作出虚假陈述、串谋妨碍司法公正等。

今年3月，特朗普已被纽约州司法起诉，罪名与2016年总统大选前向一名声称是他情妇的X级女演员支付封口费等多项会计欺诈。

特朗普目前在2024总统大选共和党提名候选人中民意遥遥领先，他始终否认自己有任何不当行为，称诉讼是对他的"政治迫害 "，他周四晚上在Twitter上发布的一段视频中再次说，"我是无辜的，我没有做错任何事，我要战斗“ ，谴责来自 "最高级别的选举干预"。

点击视频，收看法国电视France24驻华盛顿特约记者马蒂厄-巴宾（Mathieu Babin）的详细报道。

03:22 L'ancien président américain et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump réagit après son arrivée à l'aéroport international d'Aberdeen à Aberdeen, en Écosse, en Grande-Bretagne, le 1er mai 2023. REUTERS - RUSSELL CHEYNE

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