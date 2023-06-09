基辅:截获显示俄罗斯炸毁卡霍夫卡大坝的电话

乌克兰卡霍夫卡大坝

路透社基辅消息，乌克兰国内安全部门周五表示，它截获了一个电话，证明俄罗斯的一个“破坏团队”炸毁了乌克兰南部的卡霍夫卡水电站和大坝。

乌克兰卡霍夫卡大坝在2023年6月6日被部分摧毁后。

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乌克兰卡霍夫卡（Kakhovka）水电站和大坝在本周二被毁坏，引发了大规模洪水，迫使成千上万居民逃离，并造成人员死亡和环境的破坏。

乌克兰安全局 (SBU)6月9日周五在其电报群（Telegram）频道发布了一段被指证明俄罗斯破坏大坝的一分半钟的音频片段，其中包含两名男子似乎正在用俄语讨论这场灾难的后果。

该大坝横跨第聂伯河，可容纳多达18立方公里的水，是俄罗斯在2014年非法吞并的克里米亚半岛的重要水源。

基辅和莫斯科互指对方破坏了卡霍夫卡大坝

乌克兰指控克里姆林宫是破坏大坝的幕后黑手，称，“这是（俄方）阻止基辅预期反攻的绝望尝试的一部分”。泽连斯基告诉POLITICO的母公司Axel Springer："他们非常明白，他们将输掉这场战斗"。“他们正在拖延我们解放自己领土”。

欧盟外交部长博雷利今天周五表示，"一切似乎都表明"俄罗斯是破坏这一基础设施的幕后黑手。

据法新社6月9日发自乌克兰的报道，卡霍夫卡大坝被毁造成的洪水已在赫尔松和尼古拉耶夫（Mykolaïv）地区，已知造成至少13人死亡：其中俄占区有8人，乌控区有5人，当局还报告有13人失踪。

据当地气象机构的劳拉·穆西安纳（Laura Moussiïane）说，在赫尔松市本身，水位开始下降，这是自星期二以来的"第一次"。

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