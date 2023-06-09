美国将对乌追加20亿美元额外军援，着重防空能力

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据彭博社报导，美国政府最早将于6月9日宣布一项针对乌克兰的长期军事援助，该计划以防空系统和弹药为主，价值超过20亿美元。这笔钱将根据“乌克兰安全援助倡议”发放，这意味着美国政府可以从供应商处购买援乌武器，而不必从国防部库存中提取。其将用于购买“霍克”(HAWK)导弹发射器和导弹，以及两种先进的“爱国者”防空导弹系统。

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据悉，这套军援方案包括由洛克希德·马丁公司生产的爱国者-3防空系统（PAC-3），还包括由雷神技术公司生产的制导增强型导弹（GEM-T），它在对抗战术弹道导弹、巡航导弹和敌机方面拥有更好的能力，是对爱国者-3防空系统的补充。

这项预计在周五宣布的消息，与军事分析家认为乌克兰预期的反攻正在获得势头相吻合。“乌克兰安全援助倡议”建立在之前为应对俄罗斯入侵而加强乌克兰防空能力的努力之上。该项目主要应对的是乌克兰的长期安全需求，而不是眼前的战场需求，涉及的合同交付时间从几个月到几年不等。

去年11月，美国宣布打算从自己的库存中对乌提供翻新的“霍克”防空系统，但整修费用由该倡议的资金支付。乌克兰将防空作为对抗俄罗斯最近针对城市和基础设施的空中和地面发射的大量巡航导弹和弹道导弹的一个重要方面。

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