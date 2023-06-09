韩国召见中国大使抗议其涉韩国政策言论

韩国/中国

韩国召见中国驻韩大使，抗议其警告首尔勿在中美之间做出“错误赌注”的言论，“有悖外交惯例”，可被视为干涉韩国内政。

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韩联社首尔消息，韩国外交部（6月9日）召见了中国驻韩国大使刑海明，严正抗议他前一天在与韩国最大在野党共同民主党党首李在明会晤时，发表针对韩国政府外交政策的狠话。

韩国副外长张虎镇今天上午在首尔外交部大楼召见了邢海明，对他“有违外交惯例”、“罔顾常识”的挑衅言行提出严正警告，并表示了“强烈遗憾”。

韩国副外长张虎镇说，邢海明当着众多媒体，以令人无法坐视不理的措辞和与事实相悖的内容，谴责韩国政府的政策，违背了《维也纳外交关系公约》规定的“外交使节肩负增进友好关系”的使命，也可被视为介入韩国政治的干涉内政行为。他警告称，邢海明应恪守职责，做好分内工作，造成的一切后果须由本人承担。

据韩联社报道，之前一天，邢海明在其大使官邸会见韩国最大在野党的党首李在明时，谴责韩国政府亲美外交政策称，美国正竭力打压中国，有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势。现在赌中国输的人今后一定会后悔。邢海明发言时有各媒体记者在场，并且通过优兔Youtube现场直播。

韩国外长朴振今天9日在一个论坛上回应提问时，谴责了中国驻韩大使邢海明涉韩中关系的“过分言论”。他说，根据外交惯例，大使的本分是增进两国友好，而非传播“误解”。

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