中国利用古巴秘密基地监视美国，拜登政府官员证实

在最初宣称媒体有关中国在古巴建立间谍基地监视美国的说法“不准确”后，一位拜登政府官员证实称，中国在古巴的间谍基地早在拜登政府上台前就存在，并在2019年进行了升级更新。该官员强调：这是拜登政府“继承”下来的问题。

中国国家主席习近平与古巴总统劳尔-卡斯特罗2014年7月22日在哈瓦那革命宫

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据政客新闻Politico6月10日消息，拜登政府的一名官员周六表示，中国一直在从古巴的一个基地对美国进行间谍活动。他称"这是本届政府继承的一个问题"。

《华尔街日报》以及随后的POLITICO等媒体在本周四报道指，中国一直在与哈瓦那进行对话，以在这个岛国建立一个“新的间谍基地”。同一天，白宫和五角大楼表示该报道"不准确"，但没有详细说明。

周六，一位拜登政府官员澄清说，中国在古巴的基地已经建立，并指出，这不是在他们这届政府眼皮底下发生的。

这位被允许匿名讨论敏感话题的拜登政府官员说，中国的间谍活动一直是一个令人关注的问题，美国一直在采取措施应对。

这位官员说，"本届政府在2021年1月上任时，我们了解到中华人民共和国在全球范围内扩大其海外后勤、基地和收集（情报）基础设施的一些敏感努力以使[军队]能够在更远的距离投射和维持军事力量"。

该官员证实说："这种努力包括中华人民共和国在古巴的情报收集设施"。"事实上，中华人民共和国于2019年对其在古巴的情报收集设施进行了“升级”。“这在情报记录中是有据可查的”。

他并说：乔-拜登总统已要求其政府调查此事。"在几个月的时间里，我们已经做到了这一点。"他指出，在间谍站问题上与中国政府的接触大多是通过外交途径进行的。

这名官员不愿透露细节，但他说，这些接触产生了"结果"，"我们的专家认为，我们的外交努力已经使中国放慢了速度"。

该官员说，“我们认为中国还没有达到它希望的程度”。“中华人民共和国将继续试图加强其在古巴的存在，而我们将继续努力破坏其稳定”。

Politico说，尽管拜登政府最初说（媒体的）这些信息“不准确”，但参议院情报委员会的两位领导人周四发表了一份联合声明对拜登政府的说法做出了回应。

参议院情报委员会主席马克-华纳（民主党-Va.）与马尔科-鲁比奥（共和党-Fla.）周四在一份联合声明中说：美国必须回应中国对我们国家安全的持续和厚颜无耻的攻击。我们必须明确指出，中国在距离佛罗里达州和美国100英里范围内建立情报设施是不可接受的，这个地区也有重要的军事设施和重要的海上交通”。

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