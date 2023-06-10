德国总理计划给普京打电话敦促撤军

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德国总理朔尔茨今天周六表示，他计划很快与俄罗斯总统普京通电话，敦促他从乌克兰撤军。克里姆林宫发言人表示，目前普京的日程安排中没有与朔尔茨会谈。

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路透社法兰克福消息，德国总理朔尔茨6月10日在纽伦堡举行的德国新教教会的大会上说，他计划很快与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京通电话，敦促他将俄罗斯军队从乌克兰撤出。

朔尔茨说，他过去曾与普京通过电话。他补充说，"我计划很快再这样做"。

德国总理说，"强迫乌克兰批准和接受普京实施的突袭，让乌克兰的部分地区就这样变成俄罗斯的，这是不合理的"。他还说，他将努力确保北约不会被卷入战争。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)告诉塔斯社，目前普京的日程安排中没有安排与朔尔茨的会谈。

莫斯科和基辅都报告了周五在乌克兰发生的激烈战斗，但仍不确定乌克兰期待已久的全面反击是否正在进行中。

这场旨在穿透俄罗斯防线并赶走占领军的反击战，最终预计将有数千名由包括德国在内的西方国家训练和装备的乌克兰军队参与。

基辅当局表示，俄罗斯在周六凌晨向乌克兰各地的目标发射了导弹和无人机，在黑海城市敖德萨杀死了三名平民，并袭击了中部波尔塔瓦地区的一个军用机场。

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