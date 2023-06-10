梅西抵达北京 球迷狂热欢迎 据报因签证问题在机场受阻6小时

中国/梅西

在中国享有极高人气的足球运动员梅西今天周六乘坐私人飞机抵达北京，法新社说他受到“摇滚巨星”般的狂热欢迎。据亚洲金融推特说，梅西因签证问题被堵在北京机场超过6小时。

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法新社今天6月10日发自北京的消息说，数以百计的球迷，身穿阿根廷10号蓝白条球衣，在北京机场高呼着"梅西！，梅西"！等待他们的偶像降临。另外，数以百计的球迷等在北京亮马河附近梅西下榻的酒店外，当看到他们认为梅西搭载的巴士时，这些起初平静和拘谨的球迷，突然发喊起来。

梅西定于6月15日在翻修一新可装6万8000人的北京工人体育场，参加一场阿根廷对澳大利亚的友谊赛。然后他将去雅加达，参加6月19日阿根廷对阵印度尼西亚的友谊赛。

据“亚洲金融”的推特说，足球巨星梅西被堵在北京机场，因为没办合适的签证。六小时过去，梅西还在公务机楼里徘徊。该报道说，梅西带的是西班牙护照而没带阿根廷护照，可是中国主办方只提前办了梅西阿根廷的签证。

法新社说，今天中午时分，梅西抵达的消息成为中国微博最热话题。在评论区的大合唱中，一位用户写道： "我绝对想看到梅西"。另一人说，"我还在感受阿根廷赢得世界杯那场比赛的激动心情”。他指的是去年12月阿根廷对法国的传奇决赛（3比3踢平，阿根廷以4-2点球险胜法国）。

据中国媒体报道，这是梅西第7次中国之旅，上一次是在2017年。这场比赛将标志着国际足球在经历了三年的疫情卫生限制后重返中国，这些限制使体育场馆空无一人，并导致了一系列体育赛事的取消。

在2022年底卡塔尔世界杯的16强比赛中，阿根廷队曾以2-1击败澳大利亚队。这次在北京工体的比赛，将是澳大利亚寻求翻身的机会。

梅西已选择离开巴黎圣日耳曼队，转到迈阿密国际队踢球。

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