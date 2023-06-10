英国最新情报：乌军在多地穿透俄军防线

据英媒消息，乌克兰军队在东部和南部展开重大行动，在几个地方穿透俄军防线。在巴赫穆特推进了1400米。俄军表现好坏参半，一些俄军撤退时在自己的雷区伤亡。俄空军在乌克兰南部上空异常活跃...

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英国卫报今天周六报道：英国国防部的最新情报显示，在过去48小时内，乌克兰军队在乌克兰东部和南部的几个地区开展了"重大"行动。

英国国防部补充说，乌克兰部队"很可能取得了良好的进展"，并在一些地方"穿透了俄罗斯的第一道防线"。然而，在其他地区，"乌克兰的进展较为缓慢"。

与此同时，俄罗斯军队的表现"好坏参半"，一些俄罗斯部队“可能正在进行可信的机动防御行动，而其他部队则在一些混乱中撤退，因为有越来越多的报告称，俄罗斯在通过自己的雷区撤退时出现伤亡"。

这个消息更新补充说："俄罗斯空军在乌克兰南部上空异常活跃，那里的空域对俄罗斯来说比该国其他地区更加宽松。然而，目前仍不清楚战术性空袭是否有效"。

乌克兰军队报告称在巴赫姆特附近对俄罗斯军队取得新进展。据路透基辅消息，一位乌克兰军事发言人周六说，过去一天，乌克兰部队在东部巴赫穆特附近的一些前线地段推进了多达1400米。

这次推进是基辅本周报告的一系列类似进展中的最新一次，俄罗斯声称在2022年2月开始全面入侵以来最血腥和最漫长的战斗之后，于上个月完全占领了巴赫姆特。

东部军事指挥部发言人切列瓦蒂在被问及巴赫穆特附近的战况时说：我们正在努力对敌人进行打击，我们正在进行反击。“我们已经成功地在前线的不同地段推进了1400米”。

切列瓦蒂（Serhiy Cherevaty）在电视评论中说，俄罗斯军队本身也在试图反击，但没有成功。他补充说，乌克兰部队对俄罗斯部队造成了重大损失，并摧毁了该地区的军事装备。

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