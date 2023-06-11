中国外交部“约见”韩国驻华大使

中国/韩国

韩国与中国正在互相“召见”或“约见”对方的大使，以表达不满和抗议。韩国似乎走上与中国渐行渐远的道路。北京昨天周六约见韩国大使时要求首尔进行“深刻反思”...

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中国外交部今天周日表示，中国外长助理农融周六（6月10日）约见了韩国驻华大使郑在浩，就韩方针对中国驻韩大使与韩国在野党党首会见交流所作的“不当反应”提出交涉，表明严重关切和不满。

农融表示，中国驻韩大使邢海明同韩国各界人士广泛接触交流是其职责所在，目的是增进理解、促进合作，维护和推动中韩关系发展。他并希望韩方深刻反思当前中韩关系的问题所在并予以认真对待...。

周五，韩国副外长张虎镇召见了中国驻韩大使邢海明，抗议其当众警告首尔勿在中美之间做出错误赌注等言论，“有悖外交惯例”，“可被视为干涉韩国内政”。

据韩联社报道，之前一天，邢海明在其大使官邸会见韩国最大在野党的党首李在明时，谴责韩国政府亲美外交政策称，美国正竭力打压中国，有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势。现在赌中国输的人今后一定会后悔。邢海明发言时有各媒体记者在场，并且通过优兔Youtube现场直播。

韩国外长朴振6月9日在一个论坛上回应提问时，谴责了中国驻韩大使邢海明涉韩中关系的“过分言论”。他说，根据外交惯例，大使的本分是增进两国友好，而非传播“误解”。

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