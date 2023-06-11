拥有先进夜视系统 乌克兰加强夜间行动

乌克兰/俄罗斯

据来自俄罗斯的消息称，乌克兰军队越来越多利用西方武器夜视系统提供的战略优势，加强夜间攻击行动。

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战争研究所（ISW）网站6月10日的一条说明表示，据俄罗斯消息人士称，由于西方提供的装备具有卓越的夜视系统，乌克兰部队在夜间进行攻击时具有战术优势。

战争研究所网站的这份说明援引一位知名俄罗斯军事博客声称，乌克兰部队在夜间发动攻击，因为西方提供的装备为乌克兰部队提供了"出色的"夜视光学系统。

扎波罗热州占领区官员弗拉基米尔-罗戈夫（Vladimir Rogov）也声称，夜间攻击使乌克兰部队能够更有效地使用西方提供的装备。

该网站这条文字最后说，俄罗斯许多消息人士都称，乌克兰部队最近几天已经开始或更加强了夜间攻击，乌克兰部队可能越来越多地利用西方系统提供的优势。

乌克兰总统泽连斯基昨天周六首次提到乌克兰军正在发动攻击，但他拒绝透露行动的细节。

泽连斯基在与突访基辅的加拿大总理特鲁多举行的新闻会上说，"反攻和防御行动正在乌克兰领土上进行，我不会详细谈论它们"。他补充说："你必须信任我们的军队，我信任他们"。

昨天周六，俄军方面报告了乌克兰部队在南部的扎波罗热和东部的顿涅茨克发动的攻击，特别是在巴赫穆特镇附近。

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