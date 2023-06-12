世界核武器数量激增 中国在其中

核武器/数量

核武器研究人员12日警告说，在地缘政治紧张局势加剧的背景下，一些国家，特别是中国的核武库去年有所增加，而其他核大国则继续对核武器进行现代化。大部分的增长来自于中国。

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据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）所长丹-史密斯（Dan Smith）告诉法新社：世界正在接近，或者也许已经达到了全世界核武器数量长期下降的终点。

而根据SIPRI的数据，九个核大国即英国、中国、法国、印度、以色列、朝鲜、巴基斯坦、美国和俄罗斯的核弹头总数在2023年初降至12512枚，而2022年初为12710枚。

然而，还有9,576枚属于 "潜在用途的军事库存"，比一年前多了86枚。

SIPRI区分了可供使用的库存和总库存，后者包括过于陈旧和需要拆解的设备。

据丹-史密斯说，"库存是由可使用的核弹头组成的，这些数字开始上升"，丹-史密斯同时指出，这些数字与20世纪80年代出现的7万多枚核弹头仍有很大差距。

大部分的增长来自于中国，中国的核弹头储备已经从350枚增加到410枚。史密斯说，随着中国经济和影响力的增长，中国在军事方面进行了大量投资。

印度、巴基斯坦和朝鲜也增加了它们的库存，俄罗斯也在较小程度上增加了库存（从4477枚增加到4489枚），而其他核大国则保持了它们的数量。

法新社说，在丹-史密斯看来，考虑到开发核弹头所需的漫长时间以及做出这一选择的国家并没有直接受到冲突的影响，这种库存的增加不能用乌克兰战争来解释。

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