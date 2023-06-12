中方敦促美国支付超6亿美元的联合国教科文组织欠缴会费

中美/ 联合国

在联合国教科文组织宣布美国有意重返该机构之后，中国常驻联合国教科文组织代表杨进呼吁美方支付超过6亿美元的欠缴会费。美国曾是该机构最大的资助者，预计下个月将面临其193个成员国的投票表决。

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01:15 中国常驻联合国代表杨进。 © AP

杨进在发言中指出：“美国两次从联合国教科文组织当中退出，对该组织的工作产生了负面影响。作为国际组织的成员是很严肃的事情，我们希望美国的这一次回归意味着其承认本组织的使命和目标，愿意认同真正的多边主义，推动国际合作...我们希望联合国教科文组织按照规章制度敦促美国及时缴纳欠缴的分摊会费、足额缴纳分摊会费。我们也希望美方承担起国际责任，履行义务，保证遵守国际规则的诚意，尊重国际法治的诚意”。

联合国教科文组织于2011年投票接纳巴勒斯坦为成员国后，美国和以色列便停止对该机构进行资助。此后，特朗普政府于2017年决定美国在2018年年完全退出联合国教科文组织，理由是其中“长期存在的反以色列偏见和管理问题”。

美国官员表示，本次重返联合国教科文组织的决定，是出于对“中国正在填补美国在教科文组织决策方面留下的空白”的担心，特别是在“为全球人工智能和技术教育制定标准”这一方面。

美方上周已向联合国教科文组织总干事阿祖莱提交了一封信，正式确定重新加入该组织的意愿与计划。根据美联社的报道，美方指出，教科文组织在“让中东议题的辩论非政治化和改革该机构的管理方面”“取得了进展”。

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