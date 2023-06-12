澳大利亚巴士翻覆意外 已知至少10死

交通事故

澳大利亚 – 澳大利亚新南威尔斯州发生一起重大交通意外，一辆满载参加婚礼宾客的巴士翻覆，造成至少10人死亡、25人受伤，肇事驾驶已被带往医院接受强制性药检与酒测。

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路透社报道，这起事件发生在6月11日晚间11时30分许，一辆巴士在位于悉尼西北方180公里处的小镇猎人谷(Hunter Valley)，行经环形交流道发生翻覆。该地区以葡萄园和婚礼地点而闻名。

新南威尔斯州警局代理局长查普曼（Tracy Chapman）在记者会上表示：“我知道他们一起参加了婚礼，据我所知他们一起旅行，当时大概是为了前往住宿地点。”

查普曼说，初步调查显示这是单一车辆的事故，警方仍在努力确认所有乘客的身份，因为有些人可能还被困在翻覆的巴士车体下方。

肇事的公车司机是一名58岁男子，已被送往医院进行强制性检测，预计将因事故受到指控。查普曼指出，当时该地区有大雾，但事故原因尚未确定。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）向遇难者和受伤者的家属表示“最深切的同情”。

“我们所有人都知道参加婚礼的快乐，这是你能拥有的最快乐的时光。在一个美丽的地方度过如此欢乐的一天，却以如此可怕的生命的伤害而结束，这太残忍也太不公平。”阿尔巴尼斯告诉记者。

主办婚礼的Wandin Valley Estate酒庄周一关闭。澳大利亚广播公司援引酒庄的声明：“听到昨晚发生的巴士事故夺去了我们一些客人的生命，我们深感悲痛。”

新南威尔斯州过去发生过最严重的巴士意外是在1989年的两起事故，分别造成35人和21人死亡；1973年一辆旅游巴士因刹车失灵从斜坡上坠落，造成 18 人死亡。

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