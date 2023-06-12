篡改复制西方媒体以传播亲俄反西方宣传应遭聚焦

乌克兰/俄罗斯/媒体/假媒体

《卫报》、《图片报》、《20分钟》、《世界报》：自乌克兰冲突开始以来，数十家盗版网站一直在复制欧洲媒体的图形身份，传播亲俄和反西方的文章。这一庞大的影响行动在去年9月被谴责，但现在仍在活跃。法广也是受伤害媒体之一。

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今年5月中旬，自2月底以来一直被黑的《巴黎人报》宣布，它正在向管理域名分配的Icann公司提出申诉。5月11日，《巴黎人报》在自己的版面上写道："这是一个其实与《巴黎人报》面目几乎相似的网站......除了假媒体里的内容"。《巴黎人报》谴责别有用心的复制面谱行为。同样的设计和图形章程，同样的标志，指向主页和报纸文章的文本链接：各种盗版网页看起来和《巴黎人报》的一模一样。

然而，有一个引人注目的细节：这个面谱一样的网站的URL的域名（.ltd）与媒体《巴黎人报》的域名（.fr）不同。

《巴黎人报》指出，这个盗版网站发表的二十多篇文章，虽然现在已经无法访问了，"都是批评西方、批评美国或批评乌克兰的"。

事实上，除了少数例外，这些报纸似乎很少有特别的追随者。但5月初，法国前参议员伊夫-波佐-迪-博尔戈（Yves Pozzo di Borgo）是法国亲俄宣传的热烈中继者之一，他在推特上分享了其中一篇关于所谓的乌克兰士兵 "大规模出逃 "以 "逃避入伍参战 "的文章。这位前政治家后来声称自己被骗了。但他的一条转发该链接的推特，被分享了600多次，现在仍然活跃于网络。

《巴黎人报》远不是唯一的受害者。根据专门打击虚假信息的欧洲组织EU DisinfoLab在9月底公布的一项调查，至少有17家欧洲媒体的网站被复制，成为类似宣传影响行动的一部分。

据欧盟反虚假信息实验室主任亚历山大-阿拉菲利普（Alexandre Alaphilippe）告诉法新社："这些复制媒体面谱活动的目的是宣传反乌克兰和亲俄罗斯的言论，将这些文章插入假面谱网站。

《卫报》、《明镜周刊》和《20分钟》等媒体的标志、图片和网址都被这种类型的操作篡改了。德国《图片报》也是如此：8月通过一个类似的假面谱网址发布的一篇假文章声称由于能源危机和乌克兰战争导致的停电，柏林的夜间犯罪率"急剧上升"，这篇假宣传文章仍然可以在网上找到。

自9月以来，《世界报》等其他媒体都成为类似操纵行为的受害者。12月底，一篇发表在lemonde.ltd地址上的盗版文章标题是法国武装部队部长 "塞巴斯蒂安莱科努""支持俄罗斯士兵在乌克兰被谋杀"。

据欧盟反虚假信息实验室主任亚历山大-阿拉菲利普（Alexandre Alaphilippe）评论说："我不知道这些行为者是否同伙，但显然有相同的操作方式。

由于对所使用的域名的可追溯性存在疑问，通常很难对这种类型的操纵行为进行归类。然而，欧盟信息实验室还是能够确定9月份被谴责的行动源自俄罗斯，这要归功于这些虚假网站上发布的视频的元数据露馅：它们显示所使用的时区与西伯利亚地区的时区一致，所使用的计算机也是用俄语配置的。

脸书也受到此事的影响，他们得出了同样的结论。9月底，脸书宣布，它已经卸除了一个 "秘密影响 "行动，其中包括几百个具有 "虚假"的账户和网页，这些账户和网页都是为了推播与提高盗版网站文章的知名度而创建的。此后，Facebook将这些账户网络与两家俄罗斯公司--Social Design Agency和Structura National Technologies联系起来，这两家公司支付了10.5万美元的广告费，可将这些内容推向平台。

然而，这种通过假面谱放大战略的影响仍然有限：到9月，只有4000个账户开始关注创建的703个页面。

亚历山大-阿拉菲利普警告说："这种类型的操作会犯很多错误，但它们的影响需要被小心而认真看待"。他承认，该行动在纸面上构思得非常好，可以利用我们的弱点：如果没有受害媒体提出投诉，这种类型的网站将继续存在。而到了最后，你不知道你所在读《巴黎人报》还是《世界报》是不是真的"。

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