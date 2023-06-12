美国再次呼吁IMF支持突尼斯经济稳定

非法移民

非洲 – 美国国务卿布林肯12日与意大利外长塔加尼（Antonio Tajani）举行了会晤。布林肯在一次联合记者招待会上表示，负债累累的突尼斯为了避免经济下滑，他应该接受国际货币基金组织提出的改革计划。

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布林肯表示，“很明显，如果突尼斯想避免陷入经济深渊，它需要更多的帮助。”

意大利外长塔加尼表示，“突尼斯的稳定——以及利比亚的稳定——对地中海地区的稳定至关重要”。欧盟也一直考虑向突尼斯提供援助以促进经济以减少移民潮。

意大利总理梅洛尼6月7日访问了突尼斯。她的任务是试图从国际货币基金组织获得暂停贷款，以确保该国的金融稳定，并防止新的移民前往欧洲。梅洛尼的访问是为了确保欧洲约5亿欧元的资金能够再次流入突尼斯，并试图从国际货币基金组织获得近20亿美元的贷款。作为回报，梅洛尼希望赛义德总统同意对国际货币基金组织要求的改革采取更灵活的态度，这是发放资金的条件。

到目前为止，突尼斯总统赛义德认为这些条件是“不可接受的”。

据《每日太阳报》报道，梅洛尼在访问期间表示:“我已经告诉赛义德总统，我们完全尊重突尼斯的主权，但作为突尼斯的朋友，意大利将竭尽全力确保我们与国际货币基金组织达成积极的结论，这对突尼斯重新站起来绝对是至关重要的。”

今年3月，意大利政府警告说，如果允许突尼斯违约，可能会有多达90万移民离开北非国家的海岸，前往欧洲。联合国移民机构的弗拉维奥·迪·贾科莫向InfoMigrants解释说，这个数字并不现实。

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