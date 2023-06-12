美国将允许韩国和台湾芯片制造商在华保留业务

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据《华尔街日报》6月12日报导，美国商务部一位高级官员最近表示，拜登政府计划允许韩国和台湾的顶级半导体制造商在不受美国报复的情况下，维持和扩大其在中国的现有芯片制造业务。 一些分析人士表示，此举将削弱美国旨在减缓中国技术进步的出口管制。

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据几位与会者称，美国商务部分管工业和安全事务的副部长埃斯特维兹(Alan Estevez)上周在一次行业聚会上说，拜登政府打算延长美国出口管制政策的现有豁免，该政策旨在限制公司向中国出售芯片和芯片制造设备。

去年10月，美国对中国的半导体行业实施了限制，但也为几家公司，包括韩国的三星电子和台湾半导体制造商提供了为期一年的豁免，这些公司已经投资数十亿美元在中国建厂。相关豁免权将于10月到期。据与会者称，埃斯特维兹在美国半导体行业协会的一次会议上说，在可预见的未来，这些豁免将被延长。美国商务部拒绝对此发表评论。

报导指，公司和外国政府密切关注这些豁免的状况，以了解美国的出口限制在今年秋季之后会对中国的投资产生怎样的严格影响。据行业高管称，延长豁免而不是终止豁免的举动，相当于美国当局承认，在一个高度一体化的全球产业中，将中国从高科技产品中孤立出来的努力比预期的更难。这也是因为一些外国企业对华盛顿扩大对其业务的干预感到不满。

美国一直试图通过限制芯片和相关芯片制造设备的出口，使先进的芯片不落入中方的手中，不仅涉及美国制造商，还涉及到盟友制造的芯片。美国对韩国和台湾的芯片制造商具有影响力，因为这些公司依赖美国以及荷兰和日本公司开发或制造的技术和设备，两国政府已经同意加入美方的出口管制努力。

美国和外国的芯片制造商抵制拜登政府限制它们与中国业务的努力。亚洲和欧洲政府也进行了推拒。最强烈的批评来自于韩国。到目前为止，中国是其最大的出口市场。作为美国军事和经济上的亲密盟友，首尔也在小心翼翼地避免激怒对朝鲜有强大影响力的北京。

拜登政府官员在最近几周表示，美方并不寻求与中国脱钩。美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在4月的一次演讲中说，华盛顿的战略是将限制停留在高度战略技术上，即所谓“小院高墙”。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在多次演讲中表示，与中国经济完全分离将对两国都是灾难性的。

华盛顿的其他人，特别是国会共和党议员希望对北京采取更强硬的立场。美国联邦参议员卢比奥（Marco Rubio）在5月30日的一封信中，敦促商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）加强美国对技术出口的控制，包括芯片领域，并指“公司正在努力削弱和规避该规则的出口管制”。

保守派智库、美国企业研究所的高级研究员、美国国会设立的独立机构美中经济与安全审查委员会的前委员史剑道（Derek Scissors））说：“当两家巨大的公司可以为所欲为时，你就无法控制技术”。“你看起来非常软弱，”史剑道补充说。

三星公司就表示，它已经缩减了在中国的一些业务，并且没有在中国生产最先进的半导体，这些半导体可以帮助中国推进其军事和其他敏感技术，如量子计算。三星没有回应评论请求。

韩国政府和公司已经要求美国重新考虑这些限制。业界高管说，一些韩国公司感到非常不安，它们正在考虑放弃美国联邦政府的补贴，此举可能会对拜登政府的一个标志性项目，《芯片和科学法》造成打击。

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