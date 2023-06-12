联合国：过去十年世界性别偏见没有改善

联合国/男女平等

根据联合国6月12日发布的研究报告，性别不平等现象在十年内一直停滞不前，文化偏见和压力继续阻碍女性赋权，并使世界不太可能在2030 年实现联合国的性别平等目标。

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据联合国表示，过去十年性别偏见没有改善。

尽管妇女权利团体和美国的 Time's Up 和 MeToo 等社会运动激增，但偏见的社会规范和更广泛的人类发展危机因 新冠病毒疫情而加剧，当时许多妇女失去了收入，阻碍了不平等问题的进展。

在联合国一项最新报告中，联合国开发计划署通过其性别社会规范指数追踪了这一问题，该指数使用了国际研究项目世界价值观调查 (WVS) 的数据。该调查采用了 2010-2014 年和 2017-2022 年的数据集，这些数据集来自覆盖全球 85% 人口的国家和地区。

最新分析表明，几乎十分之九的男性和女性对女性持有基本偏见，并且至少存在一种偏见的人数比例在过去十年中几乎没有变化。在 38 个接受调查的国家中，至少有一种偏见的人口比例仅从 86.9% 下降到 84.6%。联合国开发计划署研究和战略伙伴关系顾问、该报告的合著者赫里贝托·塔皮亚 (Heriberto Tapia) 说，随着时间的推移，改善的程度“令人失望”。

该调查还指出，全球近一半的人认为男性更适合担任政治领袖，而 43% 的人认为男性更适合担任企业高管。

尽管教育一直被誉为改善女性经济成果的关键，但调查显示教育差距与收入之间的联系断开，即使在成年女性受教育程度高于男性的 57 个国家，平均收入差距也达到 39%。

据该报道，联合国开发计划署，从对暴力的看法中可以看出对女性福祉的更直接伤害，超过四分之一的人认为男人殴打妻子是正当的。

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