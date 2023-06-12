贝卢斯科尼病逝 享年86岁

意大利、政治人物

意大利亿万富翁、媒体巨头、曾担任过四届总理的西尔维奥 贝卢斯科尼（Silvio Berlusconi）周一（6月12日）去世，享年86岁。他是二战后意大利任职最长的总理，曾主导意大利政治活二十多年，是意大利跨政界、商界、体育界、娱乐界的传奇人物，贝卢斯科尼一生也丑闻不断，曾因逃税、腐败、与未成年妓女进行性交易等罪名被判处监禁。

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意大利媒体6月12日宣布了贝卢斯科尼死亡的消息。他在因肺部感染离开米兰圣拉斐尔医院三周后，于上周五再次入院，接受慢性白血病的临床检查。

这位有争议的亿万富翁长期以来一直是意大利最富有的人，在建立该国最大的媒体帝国Mediaset之前，曾在房地产业积累财富，之后利用其商业帝国轰轰烈烈地进入政界。

"骑士"（Il Cavaliere）是他众多绰号中的一个，贝卢斯科尼一生经历无数逸事和丑闻，包括他的 "bunga bunga "放荡派对。他改变并垄断了21世界初的意大利的政治舞台，引入了一个他的保守阵营与反贝卢斯科尼的左翼阵营形成的对立鲜明的政治分界。

在意大利，他受到一些人的敬仰，也同样被人所憎恨，在国外，他则被嘲笑的人物。在执政十年后，英国杂志《经济学人》发表了一篇关于他执政的文章，标题是："搞砸了整个国家的人"。

尽管受到嘲讽，但贝卢斯科尼独特的政治风格和动荡的职业生涯是成为世界雄心政治家的一个典范，也使之赢得当代民粹主义先驱的不雅之名。

点击视频，收看法国电视France24有关贝卢斯科尼去世的特约记者报道

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