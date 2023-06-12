贝卢斯科尼过世：普京向其“真朋友”致敬

意大利/俄罗斯/普京/贝卢斯科尼

俄罗斯总统普京周一向当天去世的意大利前总理贝卢斯科尼表示敬意，称贝卢斯科尼是他“亲爱的人”，是他“真正的朋友”。贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)执政时是俄罗斯总统普京的狂热崇拜者。贝卢斯科尼曾说，他和普京之间的联系是“个人的、真诚的友谊”。

广告 继续浏览后续

俄罗斯总统普京周一向当天去世的、享年86岁的意大利前政府总理西尔维奥·贝卢斯科尼表示敬意。普京称贝卢斯科尼是他“亲爱的人”是他“真正的朋友”。普京还表示，贝卢斯科尼是“意大利政坛上的元老”，他的死是“无法挽回的损失”。

法新社报道，根据一份克里姆林宫的声明，普京在发给意大利总统马塔雷拉的吊唁电中说：“对我来说，西尔维奥是亲爱的人，是真正的朋友。”

“个人的、真诚的友谊”

普京说他一直钦佩贝卢斯科尼的“智慧”，称赞贝卢斯科尼拥有“令人难以置信的生命能量”、称赞贝卢斯科尼“乐观”且有“幽默感”。克里姆林宫强人普京还说，西尔维奥·贝卢斯科尼是意大利“真正的爱国者”，在俄罗斯和意大利伙伴关系的发展中“做出了无可估量的个人贡献”。普京说，“俄罗斯将永远记住西尔维奥·贝卢斯科尼是加强俄罗斯-意大利两国友好关系的原则支持者(...)。”

贝卢斯科尼执政时曾是俄罗斯总统普京的狂热崇拜者，他说他与普京之间的联系是“个人的、真诚的友谊”。

贝卢斯科尼和普京经常见面，两人一起度假，两人曾被拍到并排坐在餐桌旁搞笑。

贝卢斯科尼称普京是个“简单而谦虚的人”，说普京“为他的国家做了很多”。而俄罗斯领导人普京则称赞贝卢斯科尼是“欧洲最好的政治家之一”，是“政治上最后的莫希干人之一”。

贝卢斯科尼一直支持俄罗斯在乌克兰冲突中的立场，谴责欧盟在俄罗斯于2014年吞并克里米亚后对莫斯科实施的制裁，贝卢斯科尼将欧盟的制裁视为“重返冷战”。2015年9月，贝卢斯科尼甚至与普京一起前往克里米亚半岛喝酒，悼念在19世纪末的克里米亚战争中阵亡的意大利士兵。

在俄罗斯对乌克兰发动军事进攻之后，贝卢斯科尼于2022年4月曾公开批评他的朋友普京，说自己“对普京的行为深感失望和悲伤”。尽管如此，在2022年9月的意大利立法选举竞选活动中，贝卢斯科尼还是为普京辩护，说普京是想推翻基辅政府以便让“好人”执政。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅