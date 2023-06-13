北约将提升与亚太伙伴四国关系，探索在网络安全等问题合作

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据《日经亚洲》周二报导，北约将深化与印太地区四个主要伙伴的合作，与澳大利亚、日本、新西兰和韩国准备双边合作文件。

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上述四国被统称为北约亚太伙伴（AP4），目前是北约9个“全球伙伴”成员。据悉，北约将与这四个国家制定“量身定制的合作伙伴项目”（ITPP），一种更高形式的伙伴关系。这些文件作为路线图，上述四国将与北约探索在网络安全、太空和打击虚假信息等问题的合作。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）曾提议2024年在东京设立北约联络处，但这一想法遭到了法国的反对，巴黎担心这向北京发出了错误的信息，而且这也可能引起东盟国家的担忧。

日本驻美国大使富田浩司5月透露称，北约正以在日本开设联络办事处为方向展开讨论。英国《金融时报》日前报导指，法国总统马克龙认为，北约应继续关注其自身的北大西洋地区，反对该计划。

《日经亚洲》报导称，在北约成员中流传的一个想法是，将拟议中的东京联络处定性为顺利实施四项“量身定制的合作伙伴项目”的设施。开设联络处需要得到所有北约成员国同意，希望这种做法能赢得法国的支持。

日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦、澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和新西兰总理希普金斯（Chris Hipkins）预计将出席于7月11日和12日在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会。这是四国首脑连续第二年受邀出席北约峰会，标志着北约和印太国家的关系更加深入。

日本外务省的一位官员说，“目前还不清楚”日本的“量身定制的合作伙伴项目”是否会在维尔纽斯峰会前最终确定。北约消息人士称，澳大利亚的谈判进展最快，韩国和新西兰仍处于早期阶段。

据路透社报导，澳大利亚外交贸易部发言人说，“澳大利亚将在适当的时候对其伙伴关系安排有进一步的更新”。该发言人在一份声明中表示，“所有北约伙伴在其现有伙伴关系安排到期后，都将过渡到新的‘量身定制的合作伙伴项目’进程。”

虽然北约传统上一直关注北大西洋领域，但新的战略思维是，现代威胁超越了地理区域，是全球性的。一位欧洲国家驻东京大使告诉《日经亚洲》说，“所有盟友都有明确的兴趣，即我们应该加强与这个地区的四个伙伴的关系”。该大使称，在“量身定制的合作伙伴项目”敲定后，“下一个合乎逻辑的步骤将是在日本设立一个联络处”。

报导指，日本方面热衷于设立北约联络处。消息人士告诉《日经亚洲》，岸田首相在5月19日七国集团峰会期间，与法国总统马克龙在广岛进行了35分钟的会晤，提出了这个问题。日方还在5月9日举行的法日外长、防长“2加2”会谈上提出了这个问题，该会议是在七国集团峰会之前在线举行的。

据了解，北约在纽约联合国总部、维也纳的欧安组织，以及波黑、格鲁吉亚、科威特、摩尔多瓦、塞尔维亚和乌克兰设有联络处。北约国际军事参谋部合作安全司司长迪埃拉（Francesco Diella）中将一直在访问亚太四国，讨论“量身定制的合作伙伴项目”问题。

今年2月，迪埃拉访问了韩国，与军方代表会面。接下来的一个月，迪埃拉前往澳大利亚和新西兰，与高级军事和政治代表会面。最后，迪埃拉于5月访问了日本，在那里进行了类似的磋商。

法国驻日大使塞顿（Philippe Setton）在接受《日经亚洲》采访时质疑，只配员1个人的联络处是否是对丹麦驻日大使馆目前扮演的“北约联络点”角色的升级。当下，丹麦驻日大使馆有4名工作人员处理北约事务。

就北约东京联络处的设想，塞顿说，“基本上，我们谈论的是一个人与一台电脑”。他并称，与其“向中国和亚洲的合作伙伴发出错误的信息，后者不希望必须选边站队”，还不如把注意力放在“量身定制的合作伙伴项目”上。

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