美国将批准为乌克兰提供贫铀坦克炮弹

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据《华尔街日报》报导，美国官员6月12日表示，在就如何装备美国送给基辅的艾布拉姆斯主战坦克进行数周的内部辩论之后，拜登政府有望向乌克兰提供贫铀弹。一位拜登政府高级官员告诉该报，在批准这种弹药方面似乎没有重大障碍。

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五角大楼已促请为美国援助给乌克兰的艾布拉姆斯主战坦克配备贫铀弹，美国陆军经常使用这种弹药，对打击俄罗斯坦克非常有效。这种炮弹从一定距离以高速发射，能够穿透俄罗斯坦克的正面装甲。

兰德公司防务分析师、美国陆军前炮兵军官波士顿（Scott Boston）说：“这种炮弹像一列货运列车一样打过来。它非常长而且非常密集。所以它把大量的动能释放在敌人装甲阵列的一个特定点上。”

报导指，白宫对这一提案进行了辩论，一些官员表达了担忧，认为发送这些炮弹可能会使华盛顿受到批评，称其提供一种可能带来健康和环境风险的武器。关于贫铀弹的审议，在乌克兰进行重大反击，旨在从俄军手中夺回领土之际。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六表示，这一期待已久的行动已经开始。

拜登政府高层官员表示，美国的目标是使乌克兰在战场上取得尽可能多的进展，以便在最终举行和平谈判时使基辅处于强有力的谈判地位。但拜登政府内部对如何为乌军提供最好的支持，比如是否提供集束弹药——一直存在分歧。

美国国会对援助乌克兰的政治支持仍然强劲，但一些议员表示，如果基辅的反击战失败，这种支持可能开始减弱，白宫应该对乌方目前的武器请求给予更多满足。起初，美国计划购买新的M1A2艾布拉姆斯坦克。但为了缩短交付时间，拜登政府决定翻新美军库存中已有的M1A1艾布拉姆斯坦克并提供给乌克兰。

乌军人员目前正在德国接受关于如何操作和维护这种坦克的培训，五角大楼说这些坦克将在秋季交付。这就留下了如何武装坦克的问题。在美国考虑其选择时，英国向乌克兰交付了英制挑战者坦克，以及供其发射的贫铀穿甲弹。

报导指，白宫仍在考虑是否为乌克兰提供其他武器，包括基辅要求的集束弹药。五角大楼的一些官员赞成向乌军提供集束弹药，即所谓的两用改良常规弹药，以帮助他们对抗俄罗斯军队。北约欧洲盟军最高指挥官克里斯托弗·卡沃利(Christopher Cavoli)曾告诉美国国会，这种武器对集中的俄军和装备可能“非常有效”。

据悉，美国国家安全委员会和国务院的官员一直抵制对乌提供集束弹药。人权活动家和一些盟国担心，在冲突结束后，地面上的未爆弹药可能会长期导致平民伤亡。乌方还继续要求获得美制的陆军战术导弹系统(ATACMS)。虽然拜登总统在5月说，这一选择“仍在进行中”，但美国官员说，这一步骤并不迫切。但现在美国预计将向乌克兰提供贫铀弹。

兰德公司的分析师波士顿说，“坦克对坦克的战斗在这场战争中似乎并不常见，但在发生的范围内，我们希望乌克兰人能够在这方面获胜。”

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