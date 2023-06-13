联合国教科文：法国人总干事称美国离席再入席需付代价

联合国教科文/美国

联合国教科文组织总干事法国人奥黛丽-阿祖莱评论美国回返联合国教科文组织决定称，欢迎美国决定重新加入联合国教育、科学及文化组织。美国曾在2018年在特朗普总统的领导下甩门而去，无视这个多边主义机构。美国在2011年暂停其财政捐款，以此抗议联合国教科文接纳巴勒斯坦。美国的回归伴随着偿还结欠债务。奥黛丽-阿祖莱说，"美国离开又回到这张桌子上是有代价的"。

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本台记者向联合国教科文组织总干事法国人奥黛丽-阿祖莱提出三个问题。

RFI：您对美国决定重新加入联合国教科文组织有何看法？

奥黛丽-阿祖莱：这是对联合国教科文组织使命的认可，即面对当今的挑战，解决与教育、科学和文化有关的问题。而对于美国来说，离桌是有代价的。在他们寄给我的通知我，他们打算返回的文件中，他们提到教科文组织有传统任务，但也有，而且是在新兴的战略主题。例如，人工智能，以及这一领域的伦理问题。教科文组织在这方面努力工作，并制定标准文件。我知道，美国本希望将这一讨论进行到底，但仅有作为专家参与，但无法以国家资格参与。

RFI：美国在2018年离开了教科文组织，但在2011年就已经停止缴纳会费，以抗议接纳巴勒斯坦的做法。他们的份额占你领导的这个组织预算的22%。他们会还清6.19亿美元的全部欠款吗？

奥黛丽-阿祖莱：这已经是十二年来的问题了。为了让我们 "接纳他们回归"，他们必须在美国国会通过一项明确的立法规定。这将是在两党同意下完成的，这很了不起。他们在回归的同时还有一个非常具体的缴费计划：从2023年7月起恢复他们的强制性缴款，但也将解决他们的大量欠款。这对所有人来说都是一个好消息：美国作为一个成员回来了，承担了财政义务。当然，这也将巩固联合国教科文组织的政治、战略和预算情况。

RFI：美国和以色列在宣布退出联合国教科文组织时谴责了该组织的 "偏见"。巴勒斯坦人在2011年被接纳，并为被以色列占领的领土上的遗产（特别是考古遗产）相关问题进行辩护。这个问题会不会产生新的紧张局势？你是否邀请以色列重返教科文组织？

奥黛丽-阿祖莱：我们的美国对话者注意到的是，自2018年以来，我们已经设法在与中东有关的决议上找到了共识，这些决议在教科文组织的历史上是相当严重的激励因素。这促进了美国的回归，并有助于提高该组织的可信度。就以色列而言，我们的大门是敞开的。作为一个联合国组织，我们的天职是普遍主义。美国的回归是多边主义的胜利，尤其是对教科文组织的任务而言。这对教育、科学、文化都是一个积极的议程，但它对明天的全球挑战也至关重要。我相信各方都有自己的位置。

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