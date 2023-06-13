联合国秘书长说要加强对虚假信息的打击力度

联合国/媒体/假信息

联合国秘书长古特雷斯认为，整个世界过于关注人工智能及其未来的风险，而对错误信息造成的非常真实的危险却没有给予足够的重视。古特雷斯甚至在6月12日星期一召开了一次新闻发布会，强调这不是一个可以轻视的呼吁，他希望他的这个信息要确保得到传达。

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联合国秘书长希望加强对虚假信息的打击力度。据本台驻纽约记者报道称，联合国秘书长一遍又一遍地强调说着这句话是很好的，但不幸的是，在这个领域很少有变化。然而古特雷斯也知道这一点，因为他在他的特使每天给他的报告中看到：社交网络和它们以数字方式传递的虚假信息正在产生非常具体和相当灾难性的影响。

秘书长要斗争的目标是针对谎言和仇恨信息，以及那些使科学上确立的事实失去合法性并可能造成混乱的网络文帖。

据古特雷斯解释说："这让人想起新冠病毒大流行病最严重时的反疫苗运动。而且，在他看来，这种错误信息也是造成冲突、死亡和破坏的原因。他没有点名，但他可能想到了围绕乌克兰战争的宣传。更广泛地说，假信息威胁着民主和人权。这都是因为世界还没有准备好应对社交网络的假货横飞的影响。

因此，古特雷斯提出了一个关于数字平台信息完整性的行为准则。联合国的守则可以作为这一领域的参考。从现在起到明年，古特雷斯将组织与政府、平台、科学家和民间社会成员的磋商，以起草该守则。

古特雷斯已经列出了破坏可持续发展等目标，也包括在性别平等和获得教育方面的错误信息17大罪状。

古特雷斯的目的是要更进一步确保 "硅谷开发 "的技术“副产品”不再阻碍我们的进步。古特雷斯也没有忘记人工智能：他赞成就这一问题设立一个专门机构，就像国际原子能机构一样，但只有各个国家才能决定是否或如何设立这样一个机构。

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