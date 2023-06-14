斯托尔滕贝格：北约必须支持乌克兰的大反攻

支持乌大反攻

欧洲 – 北约秘书长斯托尔滕贝格周三敦促联盟增加对乌克兰军队的军事支持，使他们能够在遭受损失的情况下继续对俄罗斯进行反攻。

广告 继续浏览后续

北约国家打算保持和加强对乌军事援助，将在7月维尔纽斯峰会上做出相关宣布。峰会前夕，盟国国防部长和乌克兰国防部长将于15日举行会议，商讨对乌克兰的武器支援和弹药库存等议题。

斯托尔滕贝格表示， “最明显的事情是确保他们拥有继续进攻的武器和补给”。他还表示， 乌克兰国防部长奥列克西·列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）以及军事指挥官将通报反攻的军需物资。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示， “乌克兰军队正在进行大规模反攻。反攻才刚刚开始，我们不知道这是否会成为战争的转折点，但乌克兰人正在解放自己的领土”。

他最后表示， “没有人能够预测战场上的演变。当你面对准备充分的静态部队、雷区和防线时，你必须预料到人员伤亡，而且战斗非常惨烈”。

所有提供的155mm炮弹总花费是10亿美金。斯托尔滕贝格呼吁“提高”弹药和军备库存的能力。他提醒说， “反攻需要北约国家提供的军备，它们发挥了作用。” 但是“库存越来越少。我们不能继续这样下去”。

斯托尔滕贝格期待着美国、丹麦、荷兰和德国发布提供新一批武器和弹药的清单。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅