以色列拟首次向欧洲国家出售梅卡瓦主战坦克

以色列/欧洲/军事

据《以色列时报》报导，以色列国防部一名官员周四表示，以色列正在谈判向两个国家出售二手梅卡瓦主战坦克，其中包括一个欧洲国家。这将是以色列首次对外出口该型坦克。

广告 继续浏览后续

以色列国防部国际防务合作局（SIBAT）局长亚库拉斯（Yair Kulas）在接受《以色列经济学家报》采访时表示，他的单位正在推进更多来自以色列国防军的剩余装备的销售。“那里有一个几亿（以色列货币）谢克尔的潜力。世界正在追逐（武器）系统，而生产过程需要时间，不是每个人都有时间等待，”库拉斯说。

库拉斯指出，许多欧洲国家在向乌克兰捐赠了价值数十亿美元的武器，帮助其击退俄罗斯的入侵后，正在寻求迅速补充供应。当被记者提问，是否会看到以色列制造的梅卡瓦主战坦克的首次出口，库拉斯回答说，“是的。我们正在与两个潜在国家进行（关于出售梅尔瓦卡坦克的）高级谈判，我不能透露这些国家的名字，但其中一个是在欧洲大陆。”

《以色列时报》报导指，自1980年代以来，梅卡瓦一直是以色列国防军的主战坦克。近年来，以色列陆军用2003年推出的更现代的“梅卡瓦”4取代了大部分的“梅卡瓦”3型。潜在的销售可能包括较老的“梅卡瓦”2型，以及1990年代推出的一些“梅卡瓦”3型坦克。

库拉斯说，其他剩余武器系统，包括军用船只和装甲运兵车，将被出售，因为以色列国防军已经采购了更先进的系统。2021年，以色列向美国和加拿大出售了29架旧的F-16战斗机，用于训练。

自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，以色列迄今一直避免向基辅提供直接军事援助，以避免引发与莫斯科的危机。库拉斯指出，“欧洲国家正在帮助乌克兰，向其提供系统。这些国家的库存正在被清空，他们正在通过购买更多的现代和最新的系统来更新它们，而这正是以色列工业进入的地方。”

根据以色列国防部周三公布的数字，2022年该国年度武器销售达到125亿美元的新纪录。官员们指出，由于俄罗斯对乌克兰的战争，以及最近与以色列关系正常化的阿拉伯国家对以色列制造的武器的需求上升了。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅