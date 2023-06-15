华盛顿：俄罗斯石油收入下降了50%

俄罗斯/经济

华盛顿当局表示，俄罗斯的石油收入因为价格上限措施而下降了50%。

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法新社从华盛顿报道，美国财政部副部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）周四在华盛顿的一次讲话中表示，对俄罗斯石油实行的价格上限措施导致俄罗斯今年前五个月的石油收入下降了50%。

为了削弱俄罗斯政府为乌克兰战争提供资金的能力，七国集团、欧盟和澳大利亚于去年12月就俄罗斯石油联合设定了石油价格上限。

价格上限设定为60美元，而周四布伦特原油的价格则是接近76美元。

阿德耶莫表示：“尽管与战争开始时相比，俄罗斯的石油出口有所增加，但是俄罗斯的石油收入却出现了下降。尽管销售额有所增加，但俄罗斯的收入却在减少，因为俄罗斯石油目前的售价比市场价格低大约25%。”

当被问及美国财政部是如何确定俄罗斯的收入水平时，美国财政部的一位官员说，美国拥有好几种工具来衡量俄罗斯石油的价格。

这位官员还称，俄罗斯当局自己也承认其石油收入受到了影响，这位官员补充说，价格上限什么时候结束，目前没有任何决定。这位官员还表示，除了限制俄罗斯石油价格之外，西方的制裁还让俄罗斯政府难以更换自入侵乌克兰以来所损失的1万多件军事装备。

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