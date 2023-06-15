印度派两艘航母赴阿拉伯海军演称惊艳

印度/印太/航空母舰

印度作为大国，不仅人口位居全球第一，军事力量也不容小觑。本周，印度海军派出 2 艘航空母舰“维克拉姆帝亚号”（INS Vikramaditya）及“维克兰特号”（INS Vikrant）和战斗机群，一同在阿拉伯海军演，大展自身军事实力。

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据新头壳今天报道称，印度双航母战斗群结伴军演秀肌肉。印度两艘航空母舰来自不同国家，分别为苏联制“维克拉姆帝亚号”及印度首艘国产“维克兰特号”，成功国造航空母舰也让印度成为全球具备一艘以上航空母舰的国家之一。

该报道称，不仅如此，印度在航母方面还有 2 项进展，首先是由轻型航母转由中型航母，第二是由外国制造转变成国舰国造，这次军演印度除了派出 2 艘航母外，也出动超过 35 架军机、潜艇还有军舰，场面相当浩大。

拥有 2 艘航母让印度增加在印太地区的影响力，印度成为亚洲海上霸主，也力拼在印度洋的独霸地位。

该报道引述伦敦智库国际战略研究所（IISS）海军和海上安全高级研究员查尔兹（Nick Childs）指出，印度展现了惊人的军事实力，但对于航母的舰载战机仍有进步空间。

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