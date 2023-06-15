朝鲜发射2枚短程弹道导弹回应韩美联合协同火力歼灭演训

韩国

在韩国总统尹锡悦主持韩美联合演习当天，5月16日朝鲜发射2枚短程弹道导弹。韩美联合演习的全称是“联合协同火力歼灭演训”。是韩美联合战力及陆海空协同战斗力启用最新武器模拟敌军挑衅时展示惩戒、歼灭能力的火力演训。

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韩联社报道，朝鲜在射弹之前通过朝中社以国防省发言人名义发布“警告立场”。朝鲜的发言人称，驻扎南朝鲜（韩国）的美军和“傀儡军”出动各种攻击性武器装备针对朝鲜实施所谓的“联合协同火力歼灭演训”，这自然会面临朝方的反击。

日本防卫省推测，当天下午7时24分和7时36分许，朝鲜向半岛东部海域发射至少2枚弹道导弹，导弹最高飞行高度约50千米，飞行距离为850~900公里。2枚导弹飞行11分钟后坠入石川县舳仓岛西北约250公里处海域。该落点在日本专属经济区（EEZ）之内。

韩国国防安全论坛秘书长申钟宇（音）以飞行距离和最高飞行高度为依据推测认为，此次朝鲜发射的短程弹道导弹可能是有朝版“伊斯坎德尔”之称的KN-23导弹。朝鲜此次以非高仰角的正常角度射弹。虽然是短程导弹，但坠入日本专属经济区，加大了威胁力度。

韩国总统尹锡悦在韩美联合演训结束后发表讲话称，不要依靠敌方善意的假和平，而是要依靠我们的力量守护国家安全的真和平。

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