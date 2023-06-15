美防长谈乌战损：俄方已从十个不同角度展示了相同的5辆车上千次

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6月15日，由近50个国家防长和高级防务官员参见的第13次乌克兰防务问题国际联络小组（Ukraine Defense Contact Group）会议在布鲁塞尔举行。美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）会后在出席新闻发布会时向媒体表示，随着乌克兰反攻的开始，基辅有能力恢复和修复其损坏的装备并使其“重新投入战斗”。

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奥斯汀周四与美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）出席联合新闻发布会时指出，“我们都知道，乌克兰人一直在进行一场艰难的战斗，以捍卫他们的主权领土并夺回被占领的领土，而且我们都看到了自俄罗斯开始入侵以来乌克兰保卫者的技能和勇气。当然，我们已经给了乌克兰部队重要的训练和令人印象深刻的武器，但战争是流动的、动态的和不可预测的。乌克兰的战斗不是一些轻松的冲刺，我们的信息仍然是明确的：我们将与乌克兰站在一起，无论需要多长时间。”

就会议进程，奥斯汀表示，“除了来自乌克兰的简报，我们还听取了美国欧洲司令部领导人的发言，他们向我们介绍了未来的培训计划，以及维护和保持我们已经提供的装备的努力，并确保乌克兰能够为未来的装备也这样做。我们还听取了我们来自德国和波兰的朋友关于他们维护乌克兰新豹式坦克的工作，我们来自荷兰和丹麦的同事分享了他们在培训乌克兰飞行员使用第四代战斗机，包括F-16战斗机的计划方面取得的进展。”

奥斯汀指出，“我们仍然专注于满足乌克兰对地基防空系统的迫切需求，这一点尤其重要，因为俄罗斯在过去一个月里无情地加强了对乌克兰城市的导弹和无人机攻击，这些攻击已经杀死了数十名乌克兰平民，而这只是莫斯科无所顾忌和不法地试图破坏乌克兰人民意愿的一部分。”

奥斯汀介绍称，“几个国家今天已经加强了对乌克兰的新承诺。加拿大承诺了另一个5亿美元的一揽子计划来支持乌克兰，这将包括200多枚关键防空导弹来帮助保护乌克兰的天空。美国以及英国、丹麦和荷兰都为乌克兰的额外关键防空导弹提供了资金。意大利也宣布了其最新一批援助，其中包括满足乌克兰最迫切的自卫需求的高度关键能力。而几个盟国开始考虑长期支持乌克兰。挪威和德国宣布了持续多年的一揽子计划，丹麦刚刚宣布了它自己的近26亿美元的对乌军事援助计划，贯彻2024年。”

奥斯汀表示，“所有这些贡献强调了我们在支持乌克兰和捍卫使我们所有人都安全的基于规则的国际秩序方面的团结一致。乌克兰已经克服了如此多的障碍，但更多的障碍还在前面，乌克兰的部队和公民并不孤单。由于来自世界各地的善意国家的历史性支持，乌克兰已作好准备迎接未来的挑战。”

在随后的问答环节中，面对记者提问，“我们已经开始看到在这次乌克兰反攻中的战场损失出现在网上和其他地方。这些损失在多大程度上令您担忧？您是否预计随着反攻的推进，会有更多的美国战车投入到支持反攻中？”

奥斯汀回答说：“关于车辆和装备的战场损失，这是一场战争，所以我们知道，双方都会有战斗损失。你知道，重要的是，乌克兰人有能力恢复被损坏的装备，在可能的情况下进行修理，让装备重新投入战斗，而且我们有办法继续推进能力。”

奥斯汀补充说，“因此，将继续存在战斗损伤。我想俄罗斯人已经从10个不同的角度向我们展示了同样的5辆车，大约1000次。但坦率地说，乌克兰人仍然有大量的战斗力。因此，正如你所指出的，这将继续是一场艰难的战斗，正如我们所预期的那样，我相信，在维持方面做得最好的一方将最终可能有优势。因此，我们的重点是确保我们继续推进乌克兰所需要的东西，以便取得成功。”

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